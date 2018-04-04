Шик и блеск: самые красивые свадебные платья звезд

Знаменитости могут позволить себе любое свадебное платье, но вместе с тем обязаны помнить, что их «главный день» не пройдет незамеченным и останется не только на семейных фото, а разлетится публикациями по всему миру, так что к выбору надо подходить ответственно. Самые красивые свадебные платья звезд — в нашем материале.

Свадьба — прекрасный повод почувствовать себя главной красоткой на этой планете. А у ослепительной красотки и платье должно быть невероятное, и знаменитости знают в них толк.

Ким Кардашьян Икона нашего времени, одна из самых известных женщин современности. В общем-то, то же самое можно сказать о ее избраннике — Кайне Уэсте. Так что их свадьба прошла по высшему разряду — частные самолеты, толпа знаменитостей, ну и одним платьем было не обойтись. Ким сменила наряды несколько раз и каждый выбор был удачным. Вот одно из них.

Кейт Миддлтон Когда за вашей свадьбой наблюдают два миллиарда человек, все точно должно быть идеально. И Кейт Миддлтон удалось справиться с задачей. Она шла к алтарю в платье от Alexander McQueen стоимостью в 250 тысяч фунтов — элегантном, изысканном и прекрасным насколько, что у всех наблюдателей захватило дыхание. Вот она — сказка про свадьбу принцессы, вот оно — платье, в котором настоящая принцесса должна выходить замуж!

Серена Уильямс Впрочем, 250 тысяч не предел. Платье теннисистки Серены Уильямс стоило 2,6 миллиона фунтов. Но это не главное. Она сама признается, что представляла свое платье совсем иначе и никогда не думала, что остановит свой выбор на этом фасоне. Но в итоге буквально влюбилась в это бальное платье, которое предложила ей Сара Бертон, креативный директор Alexander McQueen. «Это платье было полной противоложностью того, что я выбрала бы для себя сама, но я рада, что она предложила именно его и что я в итоге согласилась!» — рассказала теннисистка.

Вера Вонг Одна из самых известных дизайнеров свадебных платьев, призналась, что именно свадьба Дженнифер Лопес стала для нее настоящим вызовом и действительно интересным (и дорогим) проектом. Подготовка заняла восемь месяцев, за это время были созданы три платья. Но результат оказался потрясающим!

Кейт Мосс Платье Кейт Мосс возглавляет все списки платьев в стиле бохо-шик. John Galliano создал наряд, удивительно похожий на саму Кейт — красивый, элегантный, откровенный и немного безумный, немного «вне рамок». Что ж, если ты всю жизнь бросаешь вызов общественному мнению, свадьба — не повод останавливаться!

Синди Кроуфорд Еще одна супермодель — Синди Кроуфорд — продемонстрировала нам наглядно, что такое свадебный минимализм. Она вышла замуж в коротком наряде от (опять же) John Galliano, церемония прошла на пляже. Никакой фаты, сложных причесок и даже обуви. Долой условности!

Памела Андерсон Памела доказала, что предела минимализму не существует. Еще меньше условностей, еще меньше одежды — и свадебное платье заменяем на свадебный купальник. Веселый роман, веселая свадьба, невеселый развод через четыре месяца после церемонии в Сан-Тропе.

Амаль Клуни Джордж Клуни , казалось, вообще не собирался жениться. Но в итоге именно он стал иллюстрацией довода, при помощи которого часто отмахиваются от назойливых любопытствующих холостяки:«Не встретил ту самую девушку». Джордж встретил. Ею оказалась красавица и умница Амаль. Ей даже не получается завидовать, можно только восхищаться. Как и свадебным платьем Oscar de la Renta, в котором она шла под венец.

Виктория Бекхэм Сложно представить, но бывшая солистка Spice Girls выходила замуж 19 лет назад! За это время стиль Виктории Бекхэм значительно изменился, но это атласное платье от Vera Wang c пышной юбкой все еще нам нравится!

Йоко Оно Вот уж кому откровенно безразличны условности, так это Йоко Оно. Короткое белое платье, гольфы и теннисные туфли — вот и весь свадебный наряд.

Гвен Стефани Она никогда не была хорошей девочкой. Поэтому ее классическое платье принцессы выглядело так, будто его окунули в краску. Получилось весьма удачно, музей Альберта и Виктории включил это платье в свою «свадебную» экспозицию.

Хилари Дафф Хотите понять, почему Вера Вонг и ее свадебные наряды так популярны? Посмотрите на платье актрисы и певицы Хилари Дафф . Пусть ее брак не продержался долго, зато она была идеальной невестой!

Одри Хэпберн Мы навеки запомним ее стоящей напротив витрины Тифани в черном платье от Живанши. Но посмотрите, как прекрасно было ее свадебное платье от Пьера Бальмана!

Каролин Бассет Каролин выходила замуж за Джона Кеннеди в простом и изящном платье, которое создал для нее ее друг, тогда еще никому не известный дизайнер Narciso Rodriguez. Каролин была настоящей иконой стиля. К сожалению, менее чем через три года после свадьбы, они с супругом погибли в авиакатастрофе.

Эмми Россум Актриса признается, что у нее много лет была доска на Pininterest со свабедными нарядами. Так что когда пришло время идти под венец, она накопила достаточно опыта и смогла выбрать идеальное платье от Carolina Herrera — белое, с вышивкой и открытыми плечами.