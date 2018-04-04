Авоська с ведром стала бестселлером сезона

Плетеная сумка-корзина стала одним из модных бестселлеров сезона, сообщает Fashionista.

В феврале во время недели моды в Нью-Йорке бренд Staud продемонстрировал собственную модификацию популярной сумки-корзины. Аксессуар представляет собой авоську из макраме с кожаной емкостью цилиндрической формы внутри.

Аксессуар представлен в нескольких цветах и стоит 338 долларов (19 тысяч рублей).

Плетеные авоськи были неоднократно представлены на модных показах в коллекциях мировых люксовых брендов, таких как Dolce & Gabbana, Balenciaga, Prada и Kenzo. Однако тренд подхватили также Zara, Mango, Topshop и другие производители товаров масс-маркет.

В октябре 2017 года французский бренд Vetements предложил покупателям небольшую сумку консервативного дизайна из высококачественной итальянской кожи. Аксессуар снабжен потайным отделением на молнии, из которого вытягивается сетчатая авоська. Таким образом, обладателям сумки доступно два варианта дизайна. Цена для покупателей из России составляет около 190 тысяч рублей.