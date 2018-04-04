Кайя Гербер снялась в рекламной кампании Marc Jacobs

16-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер стала лицом нового аромата Daisy Love от Marc Jacobs. Юная модель снялась в рекламной кампании, где стала воплощением образа калифорнийской девушки. Съемки проходили на песчаном пляже во время заката. Вместе с Гербер в кампании также приняли участие модели Ауб Джуликоер и Фэйт Линч.

В состав обновленного аромата Daisy Love вошли нотки морошки, ромашки, древесины и мускуса.

Напомним, что Кайя Гербер уже принимала участие в съемках рекламной кампании бренда год назад, когда Marc Jacobs отмечали десятилетие аромата Daisy. Кроме того, сейчас юная модель стала лицом коллекции De Ville Trésor от швейцарской марки часов Omega.