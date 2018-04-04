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Гвен Стефани запускает собственную линию декоративной косметики
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Гвен Стефани запускает собственную линию декоративной косметики 

Попкорн News 49 минут назад
Фото: Попкорн News
Гвен Стефани присоединилась к очень длинному списку звезд, в распоряжении которых имеется собственный косметический бренд: певица, за плечами которой уже есть много лет развития модного бренда L. A. M. B., собирается запустить линию косметики под названием P8NT. Гвен уже подала документы на регистрацию соответствующей торговой марки P8NT, под которой собирается выпускает все мыслимые средства декоративной косметики, а также лаки для ногтей, краску для волос и средства по уходу за кожей.
Отметим, что кое-какой опыт в сфере декоративной косметики у Гвен Стефани уже есть: несколько лет назад она выпускала капсульную коллекцию средств для макияжа вместе с брендом Urban Decay.
Сама Гвен косметикой пользуется умело, создавая яркие образы для публичных выходов:
попкорнnews
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