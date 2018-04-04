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Свадебное платье Кейт Миддлтон пошло в народ
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Свадебное платье Кейт Миддлтон пошло в народ 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Lenta.ru
В магазины производителя масс-маркет товаров H&M поступила бюджетная копия подвенечного наряда Кейт Миддлтон. Об этом сообщает The Sun.
Белое платье с зауженной талией, длинной юбкой и кружевными рукавами будет продаваться в рамках новой свадебной коллекции бренда H&M по цене 200 долларов. В линейку вошли и другие наряды стоимостью от 60 долларов, а также обувь, косметика и аксессуары для невест.
В 2011 году герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в платье, созданном креативным директором бренда Alexander McQueen дизайнером Сарой Бертон.
Ранее сообщалось, что невеста принца Гарри Меган Маркл не собирается тратить на свадебное платье больше, чем потратила Кейт Миддлтон. «Меган не будет пытаться переплюнуть будущую королеву и начинать жизнь в королевской семье с критики в свой адрес и сплетен о том, что она потратила, скажем, 400 тысяч фунтов на свадебное платье», — рассказала журналистка Кейти Николл.
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