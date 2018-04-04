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Сабина Ахмедова и Татьяна Лютаева: как проходила их подготовка к «Нике»
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Сабина Ахмедова и Татьяна Лютаева: как проходила их подготовка к «Нике» 

Журнал ОК! 1 час назад
В минувшее воскресенье, при поддержке ОК! и его партнеров — брендов Make Up Forever, Hask, Izmestiev Diamonds — прошла церемония вручения старейшей национальной кинопремии «Ника». Накануне этого события ОК! организовал бюти-корнер и помог актрисам Сабине Ахмедовой и Татьяне Лютаевой подготовиться к церемонии.
Перевоплощение началось с макияжа. Для Сабины Ахмедовой визажисты Make Up Forever подобрали романтический, но в то же время яркий образ. Сначала поверх базы для макияжа нанесли теплый медовый тон, а затем добавили мерцание коже с помощью золотистого хайлайтера.
Для макияжа глаз визажисты использовали кремовые тени в сочетании с золотой пудрой и удлиняющую тушь в тандеме с накладными ресницами. Завершила образ матовая помада цвета бургунди.
Обычно мой образ строится вокруг наряда. Для своего строгого и одновременно романтичного платья я выбрала яркий цвет губ — «для остроты», а романтичность — в золотых тенях и пышных ресницах, — прокомментировала свой выбор Сабина.
Укладку актрисе стилисты Hask выполнили с помощью масла макадамии. Это средство придает волосам гладкость и блеск, что позволяет впоследствии сделать легкие и подвижные локоны.
Сабина Ахмедова
Татьяна Лютаева поставила перед мастерами другую задачу: классический макияж и сдержанную прическу, которые бы подходили под ее черное платье. Визажисты нанесли на подвижное веко кремовые тени бежевого цвета, а межресничный контур проработали черной подводкой. Цвет глаз мастера подчеркнули изумрудным карандашом, который нанесли на нижнюю слизистую. Ярким акцентом стала красная помада.
Татьяна Лютаева
Когда дело дошло до прически, стилисты первым делом использовали шампунь и бальзам с биотином и коллагеном, который уплотнил волосы, создав объем. Мягкость и блеск прядям добавило кокосовое масло, которое нанесли на самые кончики.
Завершительной нотой образов стали ювелирные украшения, предоставленные брендом Izmestiev Diamonds. Сабине Ахмедовой подобрали кольцо и серьги из белого золота с замбийскими изумрудоми и бриллиантами, а Татьяне Лютаевой — серьги из белого золота с бирманскими рубинами и бриллиантами, а также кольцо из белого золота с бриллиантами.
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