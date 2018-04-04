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Ясмина Муратович пришла на показ Chapurin в прозрачной блузе, а Валерия — в леопардовых ботильонах
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Ясмина Муратович пришла на показ Chapurin в прозрачной блузе, а Валерия — в леопардовых ботильонах 

WMJ.ru 34 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Создавая коллекцию дизайнер вдохновлялся своим путешествием по северо-востоку США и провинциям Онтарио и Квебек в Канаде. Скалистые побережья, дикая природа и уникальный мик культур и традиций стали эмоциональной базой, на основе которой была создана осенне-зимняя коллекция бренда Chapurin.
Поэтому не случайны в коллекции каскадные рукава, летяшие блузы и oversize пальто. А среди материалов превалируют натуральный индийский шелк и перуанский хлопок, шерсть и кожа. Впрочем, впервые в коллекции появились и эко-материалы: искуственный мех, эко-кожа, искуственно скатанная шерсть с синтетическими нитями.
Что же касается палитры оттенков — она достаточно близка к природной: графитовый, глубокий коричневый, синий, приглушенный фиолетовый и черный цвета лишь изредка оттеняются ярко малиновым и фуксией.
Поддержать дизайнера пришли поклонники и друзья бренда. Среди которых были замечены певица Валерия, которая выбрала непривычный для себя образ, доплнив его ботильонами леопардовой расцветки, модель Ясмина Муратович, продемонстрировавшая идеальные формы под прозрачной блузой, а также Кристина Орбакайте, Влад Лисовец, Александр Рогов и другие.
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Фото: пресс-служба
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