Ясмина Муратович пришла на показ Chapurin в прозрачной блузе, а Валерия — в леопардовых ботильонах

Создавая коллекцию дизайнер вдохновлялся своим путешествием по северо-востоку США и провинциям Онтарио и Квебек в Канаде. Скалистые побережья, дикая природа и уникальный мик культур и традиций стали эмоциональной базой, на основе которой была создана осенне-зимняя коллекция бренда Chapurin.

Поэтому не случайны в коллекции каскадные рукава, летяшие блузы и oversize пальто. А среди материалов превалируют натуральный индийский шелк и перуанский хлопок, шерсть и кожа. Впрочем, впервые в коллекции появились и эко-материалы: искуственный мех, эко-кожа, искуственно скатанная шерсть с синтетическими нитями.

Что же касается палитры оттенков — она достаточно близка к природной: графитовый, глубокий коричневый, синий, приглушенный фиолетовый и черный цвета лишь изредка оттеняются ярко малиновым и фуксией.

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Фото: пресс-служба