Меняйтесь: 25 модных примеров удачного перехода в блонд

Если вы боитесь изменить цвет волос, но при этом засматриваетесь на звездные снимки платинового, пепельного или пшеничного блонда, советуем не медлить! BeautyHack собрал самые удачные варианты звездных перевоплощений и попросил экспертов дать советы по окрашиванию и уходу за светлыми волосами.

Оттенок блонда подбирается по типу внешности. Учитываются цвет кожи, глаз и натуральный цвет волос. Например, зимнему типу внешности подходит холодный блонд, осеннему — теплый.

Считаю, что любой девушке могут подойти светлые волосы. Главное, грамотно выбрать оттенок и способ окрашивания.

В основном для превращения в блондинку используются осветляющие красители. Если волосы от природы не темные, для достижения эффекта натурального блонда использую красители с высокой степенью осветления. Они не меняют натуральный рельеф волос, цвет получается богатый и многогранный.

Если нужно кардинальное перевоплощение, я работаю с осветляющими пудрами и обязательно со средствами, которые защищают волосы.

Для эффекта выгоревших волос использую осветляющий крем — он мягко воздействует на волосы и создает нужный рельеф осветления.

Блондинкам рекомендую шампуни без сульфатов — они не сушат кожу головы и волосы (цвет не будет тускнеть). Несколько раз в неделю можно мыть голову шампунем, поддерживающим оттенок, — такие бывают отдельно для холодного или теплого блонда.

Один из самых универсальных вариантов блонда — с затемнением у корня. Если вы не решаетесь на белоснежный блонд, затемнять цвет у корня нужно обязательно. Иначе окрашивание будет выглядеть несовременно. Это касается как очень светлого блонда, так и более темного. Растяжка в обоих случаях обязательна. У корней может быть естественный оттенок или искусственный цвет, имитирующий натуральный (но не шоколадный). Если хотите получить холодный концентрированный цвет, попросите колориста уходить в серый (от светлых до насыщенных оттенков). Ваш мастер должен добиться плотного блонда (как ассоциация — мех норки).

Марго Робби красилась в брюнетку в 2014 году для cъемок в фильме «Z — значит Захария». С новым насыщенным оттенком она появилась и на премии «Оскар». Здорово, но прибавляло 24-летней актрисе пару-тройку лет. В том же году она опять стала блондинкой — и это лучшее решение девушки! Сейчас у Робби классический блонд с затемнением у корня.

Кара не задерживается с одним цветом волос больше чем на полгода. Только в прошлом и начале этого года она успела побыть брюнеткой, перекраситься в пепельный блонд, побриться налысо, сделать пикси. Сейчас Кара опять блондинка!

Кэрри Маллиган

Справа — образ Кэрри на церемонии Оскар в 2018 году. Фото слева было сделано в 2015 году. На премьере фильма «Суфражистка» в Нью-Йорке Кэрри показала самую актуальную прическу того сезона — волны в стиле 40-х годов. Девушка очень много экспериментирует с цветом волос. Следите за годами: до 2010 она была брюнеткой, потом перекрасилась в блондинку, а в 2011 вернулась к натуральному оттенку и вновь через несколько месяцев — блонд!

Рози Хантинтон-Уайтли

До 27 лет у Рози был натуральный русый оттенок волос, который она подчеркивала осветленными прядями. Но в 2014 году на премьере третьей части фильма «Неудержимые» Рози продемонстрировала новый цвет, полностью перекрасившись в блондинку. С тех пор стилист модели только экспериментирует с техниками, делая ей балаяж или Babylights с эффектом выгоревших волос.

Кэти Перри

Уследить за переменами Кэти сложно, учитывая, что девушка постоянно использует парики. Но в 2016 певица была брюнеткой, а потом начала экспериментировать с длиной и оттенком блонда. Сейчас Перри платиновая блондинка со стрижкой пикси.

Дженнифер Лоуренс легко меняет цвет волос для съемок. Например, в картине «Мой парень — псих» она была брюнеткой, а «Оскар» за эту роль вышла получать уже блондинкой. Дело было в 2013 году, и на следующий же день ради новой части «Голодных игр» Джен снова поменяла цвет волос. Но в реальной жизни девушка чаще выбирает блонд. На последнем «Оскаре» актриса появилась с волнами, которые, по словам стилиста Алекса Нагорского, сейчас хотят повторить все девушки Москвы.

Натуральный цвет волос Эммы — каштановый. Но за свои 27 лет она успела неоднократно его поменять: девушка была рыжей, красилась в клубничный и платиновый блонд. На последнем Эмма и остановилась в 2017 году. Сейчас у актрисы модный боб и светлые волосы с затемненными корнями.

Сложно представить, сколько раз Майли была у своего колориста с 2006 года — тогда звезде было 14 лет и она начала сниматься в сериале «Ханна Монтана». С тех пор Сайрус была русой, брюнеткой, делала мелирование. А в начале 2010-х, побыв пару лет классической голливудской дивой, начала эксперименты с блондом. К натуральному цвету Майли так и не вернулась. На вечеринке Vanity Fair в честь Оскара-02018 она была с классическими локонами и теплым блондом.

Еще до того, как Эмилия стала настоящей блондинкой (а произошло это в сентябре прошлого года), поклонники привыкли к образу ее героини Дейнерис Таргариен. Поэтому реакция была одна: все 16 миллионов подписчиков в Instagram ликовали! На фото справа — образ Кларк за «Золотом глобусе» 2018.

Сьюки Уотерхаус

В 2014 году Сьюки попробовала образ брюнетки с каштановыми волосами, но уже в 2015 блондинкой снялась для рекламной кампании помады Kisses от Burberry. Если хотите идеальный пшеничный блонд, берите пример со Сьюки!

Австралийский Harper’s Bazaar назвал Сиенну хамелеоном — в 2000-х актриса была брюнеткой и красила волосы в розовый. 10 лет назад с экспериментами было покончено и Миллер заполучила «тот самый» оттенок блонда, за который мы все ее любим!

В начале карьеры Клэр была брюнеткой (и даже снялась с каштановым оттенком волос в «Ромео и Джульетте»). Но для поклонников существует только один образ Клэр — классическая блондинка. Кстати, в 2014 году звезда повторила предыдущий опыт и покрасилась в каштановый оттенок, но быстро вернулась к привычному светлому цвету.

В 90-х Дженнифер была брюнеткой. А потом сделала самый модный вариант окрашивания «шатуш» и не расстается с ним до сих пор. Правда, пару раз Дженнифер все же пришлось вернуться к темного цвету — для съемок фильмов «Мисс переполох» и «Несносные боссы 2».

Сейчас Леди Гага — платиновая блондинка. Но это не мешает певице примерять на себя парики Эдварда Руки-ножницы и экспериментировать с оттенками блонда: то красить волосы в стиле 80-х, то делать модный пепельный оттенок. Но на самом деле Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (она же Леди Гага) — жгучая брюнетка. Спасибо итальянским корням!

Не уверены, можно ли считать стиль Мэрилин модным сейчас, но ее платиновый блонд стал образцовым не только для девушек ее поколения и, конечно, определил карьеру звезды. Кстати, в блондинку актрису превратила парикмахер Перл Портерфилд, обесцветив волосы самой обыкновенной перекисью водорода.

Первый раз Джессика покрасила волосы в колледже. С тех пор брюнеткой ее не видели! Снимки до и после вы можете найти в Instagram певицы: у малышки Джессики были каштановые пряди с рыжеватым подтоном.

Певица перекрасилась в блонд до мировой славы, успев попробовать несколько оттенков: от натурального каштанового до клубнично-рыжего и ярко-красного. «Брюнеткой я была похожа на гота. К тому же много вы видели светлых латиноамериканок?» — говорит Шакира.

Мадонне сейчас 59 лет, а ее фирменному блонду — 38! В 80-х певица впервые повторила образ Мэрилин Монро, поэкспериментировала с длиной волос, в 90-х записала альбом «Ray of Light» (который потребовал от нее стать жгучей брюнеткой) и окончательно определилась с цветом волос — с 2000-х и до нашего времени Мадонна остается одной из самых известных блондинок современности.

В 2011 году Шарлиз Терон перекрасилась в платиновую блондинку. Актриса и до этого пробовала разные варианты блонда, но все же возвращалась к натуральному каштановому цвету или радикальному «темному шоколаду». Идеальный оттенок подобрал стилист Энцо Ангилери. Именно ему актриса доверяет прическу.

Розамунд Пайк

В прошлом году главная блондинка Голливуда успела побыть брюнеткой, отметившись на красной дорожке Римского кинофестиваля. А в этом году актриса здорово освежила свой натуральный оттенок пшеничным блондом и модной стрижкой. Вариант для тех, кто боится радикального превращения в блондинку!

Мишель Уильямс ввела моду на стрижку пикси в сочетании с платиновым блондом. На самом деле натуральный цвет волос актрисы — темно-русый. Такой она была до 2004 года, пока не перекрасилась в брюнетку. Через два года в жизни актрисы начались перемены: в 2011 году она окончательно отказалась от длинных волос и появилась на публике с фирменным платиновым блондом. Снимок справа был сделан во время церемонии «Оскар» в прошлом году.

Кьяра Ферраньи

Сейчас Кьяра — одна из самых популярных блондинок Instagram. Но в начале своей блогерской карьеры девушка выглядела по-другому. Фирменный блонд Кьяра обновляет только у своего мастера в Лос-Анджелесе, где у нее находится дом.

Эшли была брюнеткой в 2013 году, но быстро вернулась к светлым волосам. Сейчас у актрисы — самый современный вариант блонда с плавным переходом от темного цвета у корней к светлым концам.

Сейчас Ванесса — брюнетка (более темным оттенком она лишь подчеркнула свой натуральный цвет). Но один из самых интересных образов был у певицы в августе 2017 года — именно такой пепельный блонд до сих пор актуален!

Ола Рудницка

У польской модели натуральный русый оттенок волос, с которым невероятно любят экспериментировать стилисты. Вот один из вариантов «белоснежного» блонда.