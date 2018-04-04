Образ дня: Анастасия Решетова в ярко-красном платье-пиджаке на голое тело на Благотворительном балу 

Анастасия Решетова часто провоцирует публику откровенными нарядами и фото. На прошедщем Благотворительном балу фонда им. М. Рудяка возлюбленная Тимати появилась в ярком красном платье-пиджаке с огромным декольте. Кажется, под свой вызывающий наряд модель решила не надевать белье. При этом выглядела Решетова потрясающе: образ хоть и получился пикантным, при этом ничего лишнего модель не показала, а лишь подчеркнула достоинства своей фигуры.
К слову, Анастасия часто отдает предпочтение красным оттенкам в одежде. Откровенные платья, топы, брючные костюмы и даже купальники этого цвета подчеркивают не только фигуру модели, но и утонченные черты лица красотки, обрамленные темными волосами.
Смотри в нашей галерее больше фото Анастасии в красном. Согласись, она настоящая lady in red!
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Фото:Instagram, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru