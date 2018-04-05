Видео: Кайя Гербер в новой рекламе аромата Marc Jacobs Daisy Love 

Кайя Гербер продолжает отвоевывать свое место под светом софитов: юная модель снялась в рекламной кампании знаменитого аромата Marc Jacobs Daisy, который выпускается модным брендом уже больше 10 лет и пользуется неизменной популярностью. Новая версия, Marc Jacobs Daisy Love, отличается чуть более сладковатым ароматом, который открывается нотами морошки. В сердце парфюмерной композиции — нежные ноты лепестков ромашки, а завершают ее ноты мускуса и влажной древесины.
Любуемся дочкой Синди Кроуфорд в новой рекламной кампании:
попкорнnews