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Видео: Кайя Гербер в новой рекламе аромата Marc Jacobs Daisy Love
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Видео: Кайя Гербер в новой рекламе аромата Marc Jacobs Daisy Love 

Попкорн News 50 минут назад
Фото: Попкорн News
Кайя Гербер продолжает отвоевывать свое место под светом софитов: юная модель снялась в рекламной кампании знаменитого аромата Marc Jacobs Daisy, который выпускается модным брендом уже больше 10 лет и пользуется неизменной популярностью. Новая версия, Marc Jacobs Daisy Love, отличается чуть более сладковатым ароматом, который открывается нотами морошки. В сердце парфюмерной композиции — нежные ноты лепестков ромашки, а завершают ее ноты мускуса и влажной древесины.
Любуемся дочкой Синди Кроуфорд в новой рекламной кампании:
попкорнnews
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