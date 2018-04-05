Алиса в зазеркалье: выбираем очки с зеркальными линзами

Цветные линзы

Оставьте свои черные очки до осени. Предлагаем в этом весенне-летнем сезоне носить очки с разноцветными линзами. Так ведь намного веселее, не так ли?

Кошачий глаз

Выбирая зеркальные стекла не обходить стороной и оправу кошачий глаз. Сейчас это самая актуальная модель.

Леопардовый принт

Всем тем, кому уже до чертиков надоела обычная черная оправа, леопард будет отличной альтернативой. Тем более, что анималистичный принт пока еще в Топе.

Амбре

А еще можно поиграть не только с цветом, но и с несколькими оттенками сразу. К примеру, у Versace есть крутая модель с эффектом амбре.

Очки сноубордистов

Этот тренд удачно обыграли в своих осенне-зимних коллекциях сразу несколько дизайнеров. Зачем ждать наступления осени, когда крутую пару можно купить уже сейчас?!