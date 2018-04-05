Поцелуй меня: 10 помад, которые не оставляют следов

Помада-карандаш Sexy Lipstick Pen от Romanovamakeup

Очень удобная бьюти-помощница, с которой можно создать макияж буквально на бегу. Средство играет роль и помады, и контурного карандаша (с ее помощью легко создать модный эффект градиента). Помада по текстуре кремовая, не сушит губы и долго держится.

Помада Velvet Matt от Eveline

Выполняет три функции: придает губам яркий цвет (в палитре представлены оттенки от пыльной розы до бургунди), держится до шести часов, увлажняет. Уход за губами обеспечивают два вида масел (касторовое и вазелиновое), витамин Е и ланолин.

Помада-карандаш Rouge Expert Click Stick By Terry

Это три средства в одном: помада, контурный карандаш и бальзам. Благодаря грифелю в форме капли помаду можно нанести даже с закрытыми глазами — и она не выйдет за контуры губ. Текстура стойко держится, хотя она и представлена в форме увлажняющего бальзама, а насыщенные пигменты создают яркий цвет.

Жидкая помада Stay Matte Liquid Lip Colour от Rimmel

Помада держится на губах 12 часов, делает их бархатными и мягкими благодаря смягчающим веществам в составе.

Матовая помада Velvet Passion Matte Lipstick от Kiko

Суперстойкая помада создает на губах интенсивный цвет, ее форма позволяет наносить текстуру без карандаша (даже яркие оттенки). Она долго держится на губах, при этом кремовая текстура не создает ощущение сухости.

Помады Color Riche от L'Oreal Paris x Balmain

Самый модный дизайнер современности Оливье Рустен (креативный директор дома Balmain) создал потрясающую коллекцию. Эта настоящая доступная роскошь воплотилась в двенадцати матовых помадах — суперстойких и нежных по текстуре. Коллекция разделена на три линии для разных групп девушек: бунтарок, фанаток моды и амазонок большого города. Конечно, Оливье не работал над формулой самих помад, но приложил руку к созданию футляров. Они напоминают драгоценные камни: оникс, сапфир и изумруд. Эти помады точно станут настоящими звездами вашей косметички.

Помада Superstay Matte Ink от Maybelline New York

Достаточно нанести помаду в один слой — и проявится суперяркий цвет на губах. Помада очень стойкая — смыть цвет можно только двухфазной жидкостью. В коллекции представлено восемь оттенков под любой цветотип.

Помада Super Lustrous Lipstick от Revlon

Помада придает губам яркий цвет с эффектом сияющего блеска, при этом стойко держится на губах и увлажняет за счет алоэ вера в составе.

Помада Rouge Charmant от Vivienne Sabo

Настоящая французская роскошь для губ представлена в нескольких текстурах — от кремовой до перламутровой. Помада стойкая, но в то же время ухаживает за губами. Пептиды, витамины Е и С стимулируют синтез коллагена, омолаживают, уменьшают глубину морщин. У помады восхитительный аромат, состоящий из букета смородины и шампанского для опьяняющих поцелуев.

Помада Grand Rouge от Yves Rocher

С матовым финишем помада держится до шести часов. После еды остается легкий пигмент и четкий контур. При желании цвет легко обновить. Grand Rouge ухаживает за губами, делает их мягкими и нежными благодаря маслу семян камелии в составе. Kiss Kiss Lipstick GUERLAIN в «РИВ ГОШ», цена: от 999 руб. Благодаря уникальным компонентам гарантирует увлажнение, комфорт и бархатистость. Помада придает губам атласный эффект и обеспечивает безупречную стойкость. Губная помада матовая Zao в BIOZKA​, цена: от 2 513 руб. Органическая помада с маслом какао, жожоба и карите увлажняет кожу губ, смягчает и придает гладкость. Экстракт граната предотвращает образование трещинок и морщинок на губах. Микросеребро защищает от инфекций. Подходит для чувствительной кожи губ. Еще больше о помадах и не только:

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