Ольга Серябкина осуществила давнюю мечту 

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина призналась, что давно мечтала сходить в Ботанический сад, потому что не была там никогда в жизни.
"Когда я шла, думала, что мы будем единственными, кто туда пошёл в такой холод, но я была удивлена такому количеству людей. А ещё там были жених и невеста", — удивилась девушка. Серябкина заметила, что много влюбленных пар можно найти в Ботаническом саду не случайно, ведь это место располагает к романтике.
Серябкина, сделавшая в саду несколько снимков в роскошном платье от дизайнера Ульяны Сергеенко, призвала всех в выходные выйти из дома и прогуляться по городу. «А девочки, доставайте свои платья и радуйте мужчин своей женственностью и красотой», — отметила Ольга.