Ольга Серябкина осуществила давнюю мечту

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина призналась, что давно мечтала сходить в Ботанический сад, потому что не была там никогда в жизни.

"Когда я шла, думала, что мы будем единственными, кто туда пошёл в такой холод, но я была удивлена такому количеству людей. А ещё там были жених и невеста", — удивилась девушка. Серябкина заметила, что много влюбленных пар можно найти в Ботаническом саду не случайно, ведь это место располагает к романтике.