Гороскоп красоты: какой макияж подойдет тебе по знаку зодиака

Ищешь, чего бы новенького попробовать в макияже? А что, если прислушаться к звездам? Нет, не тем, что «светят» нам с красных дорожек и обложек глянца. На этот раз мы предлагаем тебе обратиться за советом к небесным светилам! Мы попросили профессионального астролога рассказать, какой мейкап подходит разным знакам зодиака!

Овен

Макияж для Овна — еще один способ продемонстрировать энергию, силу и готовность следовать своим целям и желаниям. Идеальным вариантом для женщины-Овна станет классический макияж: идеальный тон кожи, густо-прокрашенные тушью ресницы и красная помада. Телец

Яркие оттенки кажутся женщинам-Тельцам вульгарными, и они их избегают, стараясь всегда выглядеть естественнее. Розовый, серый, бежевый, серебристый — идеальные цвета для макияжа. Но не стоит отказываться от оттенков самой природы. Зеленые, коричневые, болотные, песочные — эти цвета также очень подойдут женщине-Тельцу. Близнецы

Близнецам стоит делать ставку на матовые оттенки и контрастный макияж. Зона Близнецов на лице — это скулы. Подчеркните их, если хотите произвести впечатление. Рак Мерцающие оттенки делают женщин-Раков обольстительными и помогают добиваться успехов в любых начинаниях. Такой макияж придает коже сходство с уникальными творениями природы — морскими раковинами, а глаза напоминают драгоценный жемчуг. Лев Золотой цвет для Львиц означает желание властвовать и быть успешными. Макияж женщины-Львицы — это золотые тени и алая помада! Вот они, цвета настоящих властительниц, которые приносят им удачу. Дева

Девы обладают врожденным вкусом и чувством меры, они аккуратны и бережливы, а по характеру -ранимые и чувствительные. Тени и румяна с атласным блеском, мягким и нежным сиянием помогут Девам достичь своих целей и воплотить мечты в реальность. Весы

Бирюзовый и желтый — главные цвета макияжа женщин-Весов. Акцент — всегда на губы. Поэтому, выходя на любовную охоту, женщина-Весы может забыть все, но только не помаду. Скорпион

Искусством макияжа дамы-Скорпионы владеют в совершенстве, применяя его для достижения успеха и власти, а также добиваясь желаемого в любви и сексуальной жизни. Скорпионам подходят четкие линии и контуры, подводки, очерченные веки и выделенные скулы. Стрелец

Вызывающий, броский, сексуальный. Стрельцам подойдут сияющие оттенки, светящиеся из глубины. Например, золотисто-фиолетовая гамма, придающая энергию, очень подходит представительницам этого знака. Козерог

Цвета декоративной косметики должны быть неяркие, но глубокие. Женщине-Козерогу очень идут все оттенки коричневого — от самого светлого до глубокого шоколадного. А в качестве акцента можно использовать матовую кофейную или карамельную помаду. Водолей

Женщины этого знака становятся привлекательнее и ярче, купив всего одно косметическое средство модного цвета или фактуры. Водолеям очень подойдет блестящая помада медного оттенка. Рыбы

«Рыбный» макияж предполагает выделенные «дымкой» глаза в стиле начала ХХ века, а губки должны смотреться так, будто вы только что поели спелых ягод. Женщина-Рыбы не терпит четкости и однозначности, поэтому ни в ком случае не используйте карандаш для обводки губ. Стихия Рыб — это размытость и туманность во всем. Рыбам подходят холодные тона — например, фиалковые или дымчато-голубые тени. А помада с блеском светло-бежевого оттенка поможет показать с выгодной стороны природную сентиментальность и чувственность Рыб.