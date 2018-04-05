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Чувственные губы, русалочьи волосы и папины брови: 18-летняя дочь Ноэла Галлахера снялась для бренда Nasty Gal
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Чувственные губы, русалочьи волосы и папины брови: 18-летняя дочь Ноэла Галлахера снялась для бренда Nasty Gal 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Дочь рок-звезды не хочет просто так собирать подписчиков в Instagram — она всерьез делает себе имя в мире fashion. Анаис Галлахер стала лицом американского бренда Nasty Gal и снялась в рекламной кампании коллекции весна-лето 2018. Чувственные губы, подкрашенные непривычной для девушки алой помадой, растрепанные русалочьи локоны, потрясающая фигура и одежда с легким намеком на эпоху хиппи винтаж — листай галерею и увидишь больше образов Анаис! Это не дебют для Галлахер: она начала модельную карьеру в 13 лет, участвовала в показах Dolce & Gabbana, снималась для журналов Love и Teen Vogue.
— так называют новую музу в Nasty Gal. Узнать в девушке дочь знаменитого отца легко: она унаследовала его брови. Смотри сама:
А как тебе начинающая звезда моделинга Анаис Галлахер?
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Фото:Instagram
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