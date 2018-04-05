Ещё
Марк Джейкобс сделал предложение возлюбленному с помощью флешмоба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марк Джейкобс сделал предложение возлюбленному с помощью флешмоба 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Стало известно о помолвке известного американского модельера. Марк Джейкобс (Marc Jacobs) сделал в среду предложение руки и сердца своему партнеру Чарли Дефранческо, который работает моделью и изготовителем свечей. И тот уже готовится к грандиозной вечеринке.
Публикация от Marc Jacobs (@marcjacobs)
5 Апр 2018 в 8:29 PDT  Дизайнер, которому исполнилось 54 года, обратился с предложением, но перед тем, как опуститься на одно колено и протянуть избраннику кольцо, Марк отвлек Чарли флешмоб-танцем под песню Принса Kiss.
И Марк, и Чарли выложили романтическое видео из ресторана в Instagram. «И это случилось», — оставил комментарий к ролику Джейкобс. «Чарли Дефранческо, ты выйдешь за меня?» Дефранческо выглядел чрезвычайно взволнованным. «Приготовьтесь к вечеринке всех времен!» — написал он в Instagram.
Предложение было произнесено в особый день для Чарли — в его день рождения.
Напомним, бывший креативный директор Louis Vuitton в 2009 году вступил в брак с Лоренцо Мартоне, через год после помолвки, но через год пара рассталась. Потом он встречался с манекенщиком Гарри Луисом.
Клео.Ру: последние новости
Охлобыстин рассказал о потере ребенка 7 лучших рецептов пасхального кулича - вкуснее не бывает! Хайди Клум предпочитает бойфрендов помоложе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад29
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье47
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток11
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь2
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение