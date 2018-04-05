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Кайли Дженнер представила новые оттенки жидкой помады Lip Kit
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Кайли Дженнер представила новые оттенки жидкой помады Lip Kit 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Кайли Дженнер анонсировала выход трех новых наборов для макияжа губ Lip Kit. Снимки наборов модель представила в Instagram-аккаунте своего собственного косметического бренда Kylie Cosmetics.
В наборы войдут три жидкие помады — кораллово-красная «Ironic», ярко-розовая «Bare и Boss» цвета хаки и обновленная нюдовая помада «Say No More». Также в наборах будут представлены карандаши для губ.
Приобрести наборы можно будет с 10 апреля на официальном сайте бренда Kylie Cosmetics.
Напомним, что в феврале Кайли Дженнер выпустила новую коллекцию макияжа «Weather Collection», которую модель посвятила своей новорожденной дочке Сторми.
Публикация от Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) 2 Апр 2018 в 5:16 PDT
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