Кайли Дженнер представила новые оттенки жидкой помады Lip Kit

Кайли Дженнер анонсировала выход трех новых наборов для макияжа губ Lip Kit. Снимки наборов модель представила в Instagram-аккаунте своего собственного косметического бренда Kylie Cosmetics.

В наборы войдут три жидкие помады — кораллово-красная «Ironic», ярко-розовая «Bare и Boss» цвета хаки и обновленная нюдовая помада «Say No More». Также в наборах будут представлены карандаши для губ.

Приобрести наборы можно будет с 10 апреля на официальном сайте бренда Kylie Cosmetics.

Напомним, что в феврале Кайли Дженнер выпустила новую коллекцию макияжа «Weather Collection», которую модель посвятила своей новорожденной дочке Сторми.

Публикация от Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) 2 Апр 2018 в 5:16 PDT