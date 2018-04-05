Белла Потемкина спросила, какая стрижка ей больше идет

Дизайнер Белла Потемкина достаточно часто меняла имидж, но все равно постоянно слышит советы по поводу своей прически. В этот раз женщина собрала некоторые свои образы и спросила, какой поклонникам нравится больше всего.

На вкус и цвет, как говорится, друзей нет. Стоит Белле обрезать волосы, все советуют ей отращивать их. Как только женщина носит роскошные кудри, советчики опять говорят, что волосы надо обрезать. Дизайнер вспомнила некоторые свои прически и поинтересовалась, что по мнению поклонников ей идет больше всего.

Мнения, как и предполагалось, разошлись. Большинство все же решило довериться вкусу Беллы, ведь ей все идет. «С короткими интересней» «Все равно наращенные. Какая разница длинные или которкие» «Тебе очень подходят кудри» «Такие яркие черты лица и глаза, наверное, ничем не испортишь»

Сама дизайнер призналась, что ей часто вспоминают короткую стрижку, которую она носила в 2015 году. Правда, только сейчас на эту прическу пошла мода: «То, что сейчас все так стригутся, замечаю, конечно. Симпатично, всем идет. Но я уже этот момент пережила. Насытилась!» Поэтому женщина решила не повторяться и останется при своих кудрях. А может, выдумает что-то новое. Как по вашему: какая прическа ей идет больше всего?

Дизайнер Белла Потемкина не только создает подписчицам своего микроблога хорошее настроение, публикуя фото красивых вещей и себя, но и постоянно раскрывает маленькие хитрости своего успеха. В этот раз Белла рассказала, какие вещи лучше всего выбирать на работу, чтобы выглядеть неотразимо.