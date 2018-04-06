Крабики, невидимки и не только: выбираем модные заколки для волос

То, что прически давно перестали ограничиваться кудрями, локонами и хвостиками, дает нам право начать экспериментировать с аксессуарами для волос. Кстати, самые трендовые очень легко найти в любом масс-маркете. Так что, вспоминаем начало 2000-х и отправляемся выбирать идеальный крабик, набор невидимок и крупные (нет, не серьги) заколки!

Крабики

Заколки-"крабы" произвели фуррор на нью-йоркой Неделе моды. Дизайнер Александр Вэнг, известный своей любовью к стилю минимализм, решил использовать их для создания зализанных причесок, а модная общественность тут же кинулась скупать когда-то популярый аксессуар. Кажется, крабик на волосах перестал быть моветоном за пару минут, что длилось шоу. Поэтому можешь смело воздавать слегка небрежные образы, используя эту вещицу. Впрочем, стоит учитывать, что не ко всем аутфитам подойдут прически с ипользованием крабика.

ЛУчше всего такой аксессуар будет гармонировать со стилем спорт-шик, а вот в вечерних образах будет смотреть вовсе ни к селу ни к городу. Мы советуем тебе выбирать такие же минималистичные заколки, как были на шоу Вэнга. Крабики с жемчугом, стразами и прочей фурниторой оставь для свадебного торжества или же для младшей сестры.

Невидимки

Заколки невидимки когда-то и получили свое название за то, что их не стоило демонстрировать всем. Однако временя меняются! теперь невидимки стали настоящим самостоятельным аксессуаром. Носи их как хочется: по одной, выбирая контрасный твоим волосам цвет, а можешь использовать сразу весь комплект, но в этом случае, лучше выбирать невидимки в тон.

Многие стилисты создают при помощи невидимок геометрические конструкции на волосах, которые точно не держат прическу, но вот работают в качестве отличного акцента и дополнения для образа.

Заколки с массивной фурнитурой

С легкой руки Донателлы Версаче (а, впрочем, не только от нее, к этому тренду имеют отношение и Соня Рикель и Мария Грция-Кьюри) в моду возвращаются и массивные заколки. Наверняка, у тебя в детстве был целый чемоданчик таких аксессуаров всех цветов и размеров. С цветочками, рисунками, стразами, аппликациями, пуговками и прочим и прочим. В принципе, ты можешь откопать этот клад из прошлого и смело носить не самые детские варианты. А если такой возможности нет — обращайся за помощью к масс-маркету и скупай десятками парные заколки с объемной фурнитурой. Носи так, как показано на шоу Versace, если тебе идет прямой пробор, или обе с одной стороны, если предпочитаешь пробор на правую или левую стороны лица. Кстати, высший пилотаж — сочетать заколки и серьги. Будто бы они из одного комплекта!

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Фото: архивы пресс-служб, East News