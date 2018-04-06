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Платье из шторы: Бузова примерила «королевский» наряд
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Платье из шторы: Бузова примерила «королевский» наряд 

WDay.ru 57 минут назад
Фото: WDay.ru
Выглядит она в нем странно.
Ольга Бузова покоряет мир в каком-то невероятном темпе. В конце марта стало известно, что одна из самых популярных телеведущих и певиц запустит собственный канал «БузоваTV». Затем — что в Европе пройдут съемки женской версии проекта «Холостяк», героиней которого станет все та же вездесущая красавица — самая завидная невеста страны. Пару дней назад певица объявила о запуске собственной валюты — бузкоинов. А буквально вчера она уже примеряла в Австрии платье королевы.
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
5 Апр 2018 в 7:35 PDT  Кстати, далеко не все фанаты одобрили ее наряд. Кто-то решил, что платье сшито из обычной портьеры. Другие напомнили, что девушкам с маленькой грудью такие наряды не слишком-то идут: хоть какие-то округлости в корсаже должны быть. А на фигуре певицы такое платье теряло все свое очарование. Банты на лифе еще больше подчеркнули практически отсутствующий бюст девушки.
В Вену Ольга прилетела, чтобы провести праздник в настоящем замке. Между прочим, звезде для этого путешествия даже предоставили отдельный самолет. «Приятно, когда для тебя арендуют целый самолет, чтобы ты спокойно долетела до места», — похвасталась ведущая.
Несмотря на то, что Бузова провела в Вене всего один день, она успела прогуляться по городу, прокатиться в шикарной карете и даже спеть импровизированным дуэтом с Димой Биланом, который тоже выступал на мероприятии.
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