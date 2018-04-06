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Фото: Рианна привезла племянницу на презентацию косметических новинок в Милан
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Фото: Рианна привезла племянницу на презентацию косметических новинок в Милан 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В минувший четверг, 5 апреля, в Милане состоялась презентация косметических новинок Fenty Beauty, на которую Рианна приехала не в одиночестве, а в сопровождении маленькой племянницы Маджести — чем немало порадовала собравшихся фотографов. Косметическую линию Fenty Beauty пополнила мини-коллекция Beach Please, которая стартует в продаже с сегодняшнего дня (заказать новинки можно в Sephora). Кстати, для презентации Рианна выбрала черное кожаное мини-платье из совсем свежей коллекции Versace осень-зима 2018.
попкорнnews
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