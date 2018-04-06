Нарисовались: Зендая и Хейли Стейнфилд с очень густыми бровями

Комментирует топ-стилист Beauteria nail bar Екатерина Ковальчук:

«У Хейли Сейнфилд образ с акцентом на глаза — макияж со вздернутыми растушеванными стрелками. Хвостик поднят выше стандартного угла стрелки, тем самым, подчеркнута миндалевидная форма глаз, а взгляд выглядит более манящим.

Брови проработаны тенями и максимально растушеваны, волоски уложены прозрачным гелем, создавая естественный эффект. В данном образе, использован нюдовый оттенок помады, что позволяет сохранить акцент на верхней части лица (глаза и брови). На мой взгляд, необходимо было слегка подчеркнуть скулы — это придало бы образу более завершенный вид.

Разберем теперь нашу следующую героиню. Несмотря на то, что макияж абсолютно натуральный, вечерний образ Зендаи создан с помощью украшений и платья. А теперь давайте обратим внимание на брови. Они здесь очень активны и идеально проработаны, об этом говорит четкая нижняя граница и растушеванное начало брови, создающее плавный переход. Подчеркнутая складка подвижного века с персиковым подтоном сочетается с блеском, что, в свою очередь, хорошо подходит к платью Зендаи. Густые ресницы, использованные в этом макияже, придают законченный вид и лишают возможности выглядеть «уставше». Благодаря красным ноткам в тенях, глаза смотрятся более открытыми и глубокими. Макияж дополнен мягкими локонами, убранными в тугой хвост, что придает Зендае романтичности и легкости».

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