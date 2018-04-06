Платья для тех, кому за 40: правила выбора

Повседневные платья для женщин после 40 Фасон и материал: Лучше всего выбирать полуприталенные модели или платья А-силуэта с неглубоким V-образным вырезом из джерси. После 40 у многих женщин кожа на коленях выдает возраст, поэтому универсальной считается длина до середины колена или ниже него. Платье в стиле сафари из тонкого денима также будет уместно. Только советуем выбирать модели с минимальным количеством потертостей. И никаких украшений в виде стразов, бусинок и пайеток на нем быть не должно. Прекрасный фасон повседневного платья на лето — платье-рубашка из вискозы. Цвет и принт: изумрудный, миндальный, янтарный, рубиновый выглядят благородно и достаточно практичны в ежедневной носке. Платье из вискозы для теплой погоды может быть персикового, лавандового, пыльно-розового или мятного оттенков. Подробно о том, каких цветов стоит избегать после 40, мы уже писали. Если вам нравится деним, то желательно покупать платье в природных оттенках синего, тогда как бело-голубой сделает вас бледной. Из принтов отлично работают тонкая полоска, клетка, мелкий горох и цветок. От анималистичных принтов лучше отказаться (после 40 они актуальны только для аксессуаров). Чем дополнить: к любому из упомянутых фасонов подойдет черный или коричневый ремень (зависит от цвета платья) шириной три сантиметра с простой пряжкой. Можно экспериментировать с цветом обуви и сумки. Желательно, чтобы у обуви был хотя бы невысокий каблук. Элегантности образу придаст шляпа-федора. Деловые платья для женщин после 40 Фасон и материал: оптимальный вариант для офисного лука — платье-футляр длиной до середины колена из костюмной ткани или тонкой шерсти с примесью синтетических волокон. Допустимы также модели из плотного трикотажа. Дамы после 50 могут носить платье-футляр из парчи или жаккарда. На подтянутых женщинах одинаково хорошо будут смотреться модели с рукавом три четверти. Цвет и принт: в целом деловые платья не предполагают принтованных тканей (кроме клетки). Но для разнообразия можно примерить модели с симметричными или асимметричными вставками другого оттенка. При выборе такого платья следует обращать внимание на то, не искажают ли подобные элементы ваш силуэт. Если говорить о приемлемых цветах, то небанальные серые (цинковый) и коричневые (кофе с молоком, цвет пралине) оттенки впишутся в любой гардероб. При менее строгом дресс-коде подойдут темно-синий, оливковый, молочный и все пастельные тона. Будьте осторожнее с темно-зеленым и темно-фиолетовым: они могут отбрасывать нездоровую тень на кожу и подчеркивать возрастные изменения. Чем дополнить: бежевые, вишневые или черные лодочки — безошибочный выбор. Также подойдут ботильоны без шнуровки на устойчивом каблуке. Аккуратная сумка-конверт, сумка-почтальон или тоут удобны для деловых встреч. Твидовый жакет или дорогой кашемировый кардиган также сочетаются с офисными нарядами. Последний штрих — это оригинально завязанный шелковый платок на шее.

Платок COCCINELLE​ в Milano Moda, цена: 2 900 руб.

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​со скидкой 43%, заказать: +7 (800) 333-44-87 Вечерние платья для женщин после 40 Фасон и материал: изысканно и нежно выглядят платья в греческом стиле с завышенной линией талии. Они скрывают лишний вес на животе и боках, прекрасно подходят для женщин с большой грудью. Идеальная длина — на ладонь ниже колена или в пол. Похожий фасон — платья в стиле ампир. У них глубокое декольте и рукава-фонарики. Актуально для женщин с проблемной кожей на плечах, но ухоженной зоной декольте. Альтернативой будет платье миди с расклешенной юбкой. Такие модели могут иметь кокетку из гипюра или другой полупрозрачной ткани. По фигуре лучше всего ложатся атлас (в роле нижнего слоя) и шифон (верхний слой). Обладательницы тонкой талии могут носить шелковые платья в комплекте с тонким кожаным ремешком.

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цена: от 27 000 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55 Цвет и принт: выбирать стоит из глубоких тонов, оттенков драгоценных камней и пастельных цветов (возможные варианты: сливочно-розовый, небесно-голубой, фиалковый). Кипенно-белое и черное вечернее платье пойдут далеко не всем. Зачастую эти ахроматические цвета выгодно выглядят, если служат фоном для нежной вышивки белым по белому или золотым по черному. Чем дополнить: украшениями. Однако выбрать стоит только одну зону: запястья и пальцы или шею и уши. Клатч из твида, атласа или кожи, а также обувь на каблуке завершат ансамбль. Великолепные украшения для вечернего образа рекомендуем подобрать в огромном ассортименте ювелирных салонов «София», «Адамас» и TULUPOV.

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цена: 4 600 руб. со скидкой 80%, заказать: +7 (800) 250 — 33 — 44 Свадебные платья для женщин после 40 Фасон и материал: кружевное, атласное или шелковое платье длиной ниже колена или в пол станет прекрасным выбором для свадебного торжества зрелой женщины. Стилисты рекомендуют выбирать максимально простой крой, без лишних декоративных элементов, бантов, драпировок. Подойдет уже упомянутый фасон в стиле ампир, а также модели с широкими бретелями и V-образным вырезом. Цвет и принт: здесь, конечно, все зависит от желания невесты, но в целом грамотнее выбирать наряд в молочных или пастельных тонах. Если хотите отличиться, можно рассмотреть модель изумрудного оттенка или цвета бургунди. Чем дополнить: сдержанными, но дорогими украшениями, удобной обувью, естественной укладкой и макияжем. Узнайте больше о моде для женщин после 40:

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