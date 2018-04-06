Ещё
Сколько стоит: жакет Блейк Лайвли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сколько стоит: жакет Блейк Лайвли 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Знаешь, быть звездой непросто. И часто очень недешево. PEOPLETALK узнал, сколько стоят наряды знаменитостей.
Блейк Лайвли (30)
Жакет Chanel, от 144 тысяч руб.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-zhaket-blejk-lajvli/
Peopletalk: последние новости
Часть 2. Топ-15 сумасшедших вещей за бешеные деньги M.A.C выпускает косметику с певицей Алией, которая погибла в 2001-м Самые яркие серьги в новой коллекции Exclaim
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты16
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад90
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь20
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток24
Как 49-летняя мать сбросила 55 кг за полтора года3
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение