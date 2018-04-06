Сколько стоит: жакет Блейк Лайвли

Знаешь, быть звездой непросто. И часто очень недешево. PEOPLETALK узнал, сколько стоят наряды знаменитостей.

Блейк Лайвли (30)

Жакет Chanel , от 144 тысяч руб.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-zhaket-blejk-lajvli/