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Сколько стоит: жакет Блейк Лайвли
Peopletalk
1 час назад
Фото:
Peopletalk
Женский форум
Знаешь, быть звездой непросто. И часто очень недешево. PEOPLETALK узнал, сколько стоят наряды знаменитостей.
Блейк Лайвли (30)
Жакет
Chanel
, от 144 тысяч руб.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-zhaket-blejk-lajvli/
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