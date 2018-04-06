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Незадекларированные ювелирные изделия на 3,8 млн руб. изъяли у гражданки Турции на таможне в Домодедово
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Незадекларированные ювелирные изделия на 3,8 млн руб. изъяли у гражданки Турции на таможне в Домодедово 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.
«При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших из Шарджи, сотрудники Домодедовской таможни остановили на «зеленом» коридоре 47-летнюю гражданку Турции. При личном досмотре пассажирки были обнаружены ювелирные изделия, которые находились на шее и руках женщины, а также были спрятаны в надетом нижнем белье. Среди украшений были серьги, кольца, браслеты, подвески, общим количеством 39 единиц», — говорится в сообщении.
Как уточняется, по результатам таможенной экспертизы было установлено, что украшения выполнены из золота и инкрустированы бриллиантами, сапфирами, топазами и аметистами.
«Стоимость изделий составила более 3,8 млн руб. В отношении гражданки возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Украшения изъяты, женщине грозит крупный штраф», — заключили в пресс-службе.
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