Незадекларированные ювелирные изделия на 3,8 млн руб. изъяли у гражданки Турции на таможне в Домодедово

Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

«При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших из Шарджи, сотрудники Домодедовской таможни остановили на «зеленом» коридоре 47-летнюю гражданку Турции. При личном досмотре пассажирки были обнаружены ювелирные изделия, которые находились на шее и руках женщины, а также были спрятаны в надетом нижнем белье. Среди украшений были серьги, кольца, браслеты, подвески, общим количеством 39 единиц», — говорится в сообщении.

Как уточняется, по результатам таможенной экспертизы было установлено, что украшения выполнены из золота и инкрустированы бриллиантами, сапфирами, топазами и аметистами.

«Стоимость изделий составила более 3,8 млн руб. В отношении гражданки возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Украшения изъяты, женщине грозит крупный штраф», — заключили в пресс-службе.