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Антон Шунин и модель Екатерина Григорьева объявили о помолвке
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Антон Шунин и модель Екатерина Григорьева объявили о помолвке 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Вратарь «Динамо» Антон Шунин сделал предложение своей девушке, известной топ-модели Екатерине Григорьевой. Об этом сообщила сама девушка, выложив в своём «инстаграме» фото с кольцом на безымянном пальце.
«Да», — подписала Григорьева снимок, сопроводив лаконичную запись иконкой влюблённых и сердечками.
В прошлом модель была замужем за военным, а Шунин встречался с Алёной Шишковой, бывшей спутницей и матерью дочери рэпера Тимати, а ещё раньше состоял в брачном союзе с давней подругой, от которой имеет пятилетнего сына Артема.
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