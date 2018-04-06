Антон Шунин и модель Екатерина Григорьева объявили о помолвке 

Вратарь «Динамо» Антон Шунин сделал предложение своей девушке, известной топ-модели Екатерине Григорьевой. Об этом сообщила сама девушка, выложив в своём «инстаграме» фото с кольцом на безымянном пальце.
«Да», — подписала Григорьева снимок, сопроводив лаконичную запись иконкой влюблённых и сердечками.
В прошлом модель была замужем за военным, а Шунин встречался с Алёной Шишковой, бывшей спутницей и матерью дочери рэпера Тимати, а ещё раньше состоял в брачном союзе с давней подругой, от которой имеет пятилетнего сына Артема.