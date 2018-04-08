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Красота дня — невеста Антона Шунина. Фото
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Красота дня — невеста Антона Шунина. Фото 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Антон Шунин и Екатерина Григорьева объявили о помолвке. Знакомимся с невестой вратаря «Динамо».
9 апреля ЦСКА примет на своём стадионе «Динамо». С большой долей вероятности ворота бело-голубых будет защищать Антон Шунин. И у него будет двойная мотивация сыграть на высшем уровне. На днях вратарь объявил о помолвке с Катей Григорьевой.
По профессии — Катя топ-модель, которая востребована на показах и в России, и за рубежом.
Как настоящие влюблённые, Катя и Антон всё делают вместе. Например, отдыхают на Мальдивах.
Роман между молодыми людьми завязался в 2016 году. Видимо, тогда Екатерина стала болеть за «Динамо».
Григорьева стала известна в 2016 году благодаря тому, что стала финалисткой проекта «Топ-модель по-русски».
Шунину после вылета в ФНЛ, как и всем игрокам «Динамо», нужна была поддержка, и он обрёл её в своей возлюбленной.
Так как Катериняа является моделью, в социальных сетях у неё хватает подобных горячих снимков.
Для обоих возлюбленных предстоящая свадьба будет второй в жизни. Надеемся, что союз будет крепким.
Пожелаем же будущим молодожёнам счастья, здоровья, а Шунину успехов на профессиональном поприще.
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