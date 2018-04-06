Пара дня: хрупкая Лиза Боне с мужем-великаном Джейсоном Момоа на вечеринке Cartier

Несмотря на разницу в возрасте, годы брака и нелегкую работу по совместному воспитанию малолетних детей, супруги-актеры души друг в друге не чают. Вот и на этот раз они не скрывали любви друг к другу на серой дорожке, держались за руки и нежно обнимались — настоящий пример для подражания!

Для этого выхода в свет Лиза Боне выбрала шелковое черное платье с огромными красными бабочками, которое перехватила ремнем с массивной пряжкой. Миниатюарная актриса выглядела хрупкой статуэткой рядом со своим брутальным мужем-великаном, подчеркнувшим массивную фигуру бархатным пиджаком.

А как тебе эффектная пара?

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Фото:Instagram