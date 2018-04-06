Оденься как звезда: Иванка Трамп, Эмили Блант и другие стильные знаменитости недели

Иванка Трамп

Лук в светло-бежевых тонах выглядит элегантно и женственно, здесь важно правильно подобрать оттенок. Иванка выбрала прохладный цвет кофе с молоком, который оттеняет ее кожу и поддерживает деловой образ. Анастасия Решетова

Один из самых модных приемов сезона — однотонный total look. Подруга Тимати выбрала красный — универсальный цвет для вечеринки. Она грамотно совместила лаконичные лодочки с платьем-смокингом и предусмотрительно отказалась от алой помады, которая перегрузила бы образ. Любительницам красного total look придутся по душе яркие силуэтные платья от дизайнера Маши Горячевой.

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Несмотря на то что образ выглядит несколько инфантильно, составлен он безупречно. Воздушную юбку уравновешивает плотный бархатный лиф, открытые босоножки из вельвета облегчают образ, а крупные бордовые серьги оттеняют зеленые глаза актрисы.

Марина Ким Телеведущей Марине Ким удалось создать яркий, динамичный образ — и все благодаря оранжевому цвету. Если бы девушка использовала только черный и бежевый, то лук вышел бы тяжелым, а оранжевые кофточка и помада придают ему совершенно другое настроение. Вероника Белоцерковская

Ника — девушка бесстрашная, поэтому столь яркий образ для нее привычен. Хочется отметить, что вещи подобраны одного оттенка, словно сделаны одним человеком, это важно, ведь только так образ может выглядеть гармоничным. Обратите внимание на пальто насыщенного цвета от магазина Milano Moda. Стильная модель поможет вам в создании образа в синем монохроме.

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