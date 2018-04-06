Где купить сумку-ведро — самую модную новинку весны

Выбор новой преданной спутницы на сезон вперед — задачане из легких, но приятная в исполнении. И не исключено, что в поисках одной модели вы в итоге остановитесь на совершенно неожиданном варианте. Знакомьтесь с возможной фавориткой сезона — сумкой-ведром, или bucket bag, если решите искать ее в зарубежных онлайн-магазинах. По форме она напоминает цилиндр с зауженной верхней частью и плотным дном — те, кто обычно по 15 минут разыскивает в дебрях собственной сумки важные вещи, оценят ее комфортную конструкцию. Единственный минус — это, пожалуй, совершенно негламурное название. Сумка-цилиндр? Сумка-бадья? Сумка-ведерко? Хотя разве название имеет такое значение? Если модель вам и правда понравится и оправдает себя на практике, то вы точно придумаете ей какое-нибудь милое прозвище — новая лучшая подруга ведь как-никак.

Alexander Wang, весна-лето 2018

Fendi, весна-лето 2018

Сумка-ведроиз натуральной кожи

Оттенок этой сумки однозначно вне конкуренции — горячая карамель или печеная тыква с корицей. Сладкоежки и поклонницы сумок коричневых цветов уж точно должны быть в восторге, и для вещи изнатуральной кожи еестоимость приятно удивляет.

Сумка-ведро Lancaster (8 120 руб.)

Двухцветная сумка-ведроиз кожи

Не зная истории марки, мы бы точно приписали автору этой сумки французское происхождение — уж очень элегантно и сдержанно выглядит этот аксессуар. Но придумала бренд Frances Valentine американка Кейт Спейд — основательницаодноименноголейбла Kate Spade New York.

Сумка-ведро Frances Valentine (10 053 руб.)

Сумка для спорта

На заметку всем, кто не прогуливает фитнес, — сумка-ведерко в спортивном стиле с неприхотливым дизайном и достаточно вместительным объемом, чтобы поместить внутрь кроссовки, косметику, бутылочку с водой и купальник.

Сумка-ведро All Fenix (5 400 руб.)

Сумка из кожи под рептилию

Самый дорогой и по цене, и по внешнему виду образец из подборки заслуживает одобрительные отзывы. Такую красотку и не обзовешь ведром — совершенно несправедливое сравнение!

Сумка-ведро MO&CO (£240)

Плетеная сумка

Автор марки Soraya Hennessy успела побывать модным блогером, а потом взялась за сумки, которые прославляют собой традиции индейских племен Венесуэлы. Сорайя копирует цветовые сочетания и техники, используемые племенами, и добавляет к ним современные детали — лозунги и символы.

Сумка-ведро Soraya Hennessy (€109)

Сумка из натуральной кожи

Какого цвета должна быть летняя сумка? У этой модели все оттенки вышли весьма нестандартными: пастельный голубой, персиковый розовый и яичный желтый.

Сумка-ведро Massimo Dutti (14 990 руб.)

Сумка с заклепками

Если бы за сумку-ведро взялся какой-нибудь талантливый архитектор, то получилось бы что-то в таком духе: обтекаемые формы, оригинальный «тюнинг» в виде металлических заклепок и удобные двойные ручки, которые при желании можно соединить в одну. Просто аксессуар-конструктор какой-то!

Сумка-ведро Zara (2 599 руб.)

Сумочка из атласа

А вот и «ведерко» в вечернем варианте и крайне притягательном оттенке бархатных фиалок. Кстати, обратите внимание на материал — это модный в наступившем теплом сезоне атлас, который при необходимости сыграет шикарную партию с бархатом и кожей.

Сумка-ведро Mango (1 999 руб.)

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