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Розовый макияж на каждый день. Лайфхаки от звездных визажистов!
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Розовый макияж на каждый день. Лайфхаки от звездных визажистов! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В этом году в тренде розовый макияж. Как сделать так, чтобы не стать румяной матрешкой, мы узнали у звездных визажистов.
Как выбрать розовые тени под цвет кожи?
По словам визажиста модели Су Джу Парк (32) Винсента Окендо, никогда не надо бояться розового. Он вполне может быть носибельным, если найти свой оттенок. Например, если у тебя кожа с желтоватым подтоном, то тебе стоит отдать предпочтение розово-персиковым цветам, смуглым подойдут более яркие краски (и даже фуксия), а вот на фарфоровой коже лучше всего будет смотреться чистый розовый, например лососевый.
Как правильно использовать розовые тени?
Визажист Патрик Та, который красил Джиджи Хадид (22) для мероприятия, посвященного выпуску журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, советует розовый приглушать, и тогда этот оттенок будет смотреться намного благороднее. «Начинать розовый мейкап стоит с нанесения румян, а потом уже под их тон подбирать цвет теней для век (кстати, в складку века ты спокойно можешь нанести сами румяна, тогда ты точно попадешь в цель: не переборщишь и в целом образ получится более гармоничным), — делится Патрик. — Еще одна фишка, которая точно пригодится для макияжа глаз, — в качестве основы использовать насыщенные, глубокие оттенки, как бургундия. И уже поверх нее наслаивать бледно-розовые с легким перламутром тени».
Как расставить розовые акценты?
Визажист актрисы Люси Хейл (28) Аллан Авеньено советует сочетать разные оттенки розового и тщательно их растушевывать. «Чтобы у тебя не получился эффект заплаканных глаз, рекомендую добавить немного белого — в идеале прорисовать стрелку или „припылить“ внутренний уголок глаза. Что касается губ, то они должны быть максимально прозрачными, поэтому лучше выбирай блеск, а не помаду, — советует Аллан.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/rozovyj-makiyazh-na-kazhdyj-den-lajfhaki-ot-zvezdnyh-vizazhistov/
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