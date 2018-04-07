Платиновая блондинка: делаем моду с кого?

Sobesednik.ru узнал у эксперта, как знаменитости становятся законодателями моды и формируют стиль на долгие годы.

Культовый имидж — это собирательный образ, который формируется на основе имиджей реальных людей. Это могут быть звезды не только кино, театра и мира моды, но и политики, бизнеса, спорта.

Культовый имидж может входить в моду, когда возникает страстное желание подражать какому-либо персонажу, а потом его могут забыть, но через какое-то время вновь воссоздать. Мы решили посвятить целый цикл этой теме. И сегодня слово нашему эксперту — Константину Богомолову , доктору наук, аналитику моды, основателю международной школы обучения имидж-дизайну Bogomolov Image School (Рига, Латвия).

Константин Богомолов // Фото: из личного архива

Откуда берутся культовые фигуры

В XXI веке из-за бесконечного числа вариантов длина, силуэт, покрой перестали служить категориями модных тенденций. Сейчас мода мыслит образами, а сегодняшние тренды не что иное, как калейдоскоп культовых имиджей.

Миру моды во все времена была необходима некая тусовка, где демонстрировались бы манеры и наряды. Доступ в эту тусовку для простых людей был закрыт: пропуском туда были не деньги, не происхождение, а только причастность к этому миру.

В начале и середине XX века главными создателями культовых имиджей становятся кинозвезды. Увидев на экране Грету Гарбо или Одри Хепберн , зритель понимал, какие прически, макияж, платья модны в этом сезоне.

Начиная с 50-х звезд кино стали теснить музыканты, например Элвис Пресли , The Beatles, The Rolling Stones. С появлением музыкальных каналов шоубизнес превратился в самую мощную фабрику культовых образов.

В 60-е годы с появлением англичанки Твигги, которую сегодня принято считать первой супермоделью, манекенщицы уже не просто демонстрируют одежду на подиуме, а сами становятся образцами для подражания.

Каковы же условия для превращения человека в культовую фигуру? По сути, их два: первое — популярность мирового масштаба, второе — стильность. Сегодня мы поговорим об одной из культовых фигур — Мэрилин Монро

Ангел секса

В современных экранизациях на тему 50-х годов нам нередко показывают женщин а-ля Мэрилин, как будто многие выглядели именно так.

Между тем имидж Монро был уникален. Намеренно чувственные губы, платиновые локоны и роскошный бюст помогли ей вывести формулу абсолютной сексапильности. Она воплотила в своем имидже объект неосознанного влечения большинства мужчин, их подсознательную мечту об идеальной женщине — красивой, наивной, доступной и дорого упакованной.

Однако актриса так и умерла, не узнав, что она сделала для цивилизации, страдая комплексами по поводу своей недостаточно профессиональной актерской игры и от невозможности обрести идеальную любовь.

А еще чаще этот образ мелькает в эротической индустрии: мы видим платиновых блондинок — этаких ангелочков секса — в любых журналах для мужчин и соблазнительных видеороликах.

Основные детали образа а-ля Мэрилин Монро

Прическа. Цвет волос — платиновый, искусственно ровный. Стрижка и укладка представляют собой сочетание элегантной дамской формы и кокетливо-наивных локонов.

Макияж. Декоративность, броскость и гламурная ухоженность. Главный акцент — на губах, их цвет — непременно яркий.

Гардероб. Гламурные туалеты с блестящими элементами декора. Откровенные сексуальные сигналы: облегающий силуэт, разрез на юбке, декольте.