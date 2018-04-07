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Макияж на выходные: пасхальные кролики, цветы и цыплята
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Макияж на выходные: пасхальные кролики, цветы и цыплята 

SNCmedia.ru 17 минут назад
Весенний праздник вдохновляет нас не только на кулинарные эксперименты, но и на совершенно сумасшедшие варианты макияжа глаз.
Чтобы повторить, запасаемся яркими оттенками теней и подводок (цветная тушь, кстати, тоже наконец-то пригодится), тонкими кистями для прорисовки деталей, а также для полной феерии — маленькими пушистыми цыплятами, которыми можно украсить мейк, как это сделала визажист Mariel Romero. Девушка — веган и использует только косметику, не тестируемую на животных, так что при создании такого макияжа ни один цыпленок не пострадал.
Главные источники вдохновения (помимо цыплят) — пасхальные кролики, цветы, яйца и диснеевские персонажи.
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