Макияж на выходные: пасхальные кролики, цветы и цыплята

Весенний праздник вдохновляет нас не только на кулинарные эксперименты, но и на совершенно сумасшедшие варианты макияжа глаз.

Чтобы повторить, запасаемся яркими оттенками теней и подводок (цветная тушь, кстати, тоже наконец-то пригодится), тонкими кистями для прорисовки деталей, а также для полной феерии — маленькими пушистыми цыплятами, которыми можно украсить мейк, как это сделала визажист Mariel Romero. Девушка — веган и использует только косметику, не тестируемую на животных, так что при создании такого макияжа ни один цыпленок не пострадал.

Главные источники вдохновения (помимо цыплят) — пасхальные кролики, цветы, яйца и диснеевские персонажи.