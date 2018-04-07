Сара Джессика Паркер провела благотворительный аукцион Dolce & Gabbana

6 апреля в Нью-Йоркской публичной библиотеке состоялась выставка новой коллекции высокого ювелирного искусства Alta Gioielleria, а затем прошел благотворительный аукцион. Оба эти мероприятия были организованы брендом Dolce&Gabbana. Ведущей аукциона стала актриса Сара Джессика Паркер . Для этого вечера она выбрала полностью золотое сверкающее платье и блестящую накидку, украшенную цветами.

В течение выходных дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана планируют провести ряд модных мероприятий. У них уже запланированы мужской и женский показы в здании Метрополитен-оперы.