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Сара Джессика Паркер провела благотворительный аукцион Dolce & Gabbana
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Сара Джессика Паркер провела благотворительный аукцион Dolce & Gabbana 

Журнал ОК! 1 час назад
6 апреля в Нью-Йоркской публичной библиотеке состоялась выставка новой коллекции высокого ювелирного искусства Alta Gioielleria, а затем прошел благотворительный аукцион. Оба эти мероприятия были организованы брендом Dolce&Gabbana. Ведущей аукциона стала актриса Сара Джессика Паркер. Для этого вечера она выбрала полностью золотое сверкающее платье и блестящую накидку, украшенную цветами.
В течение выходных дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана планируют провести ряд модных мероприятий. У них уже запланированы мужской и женский показы в здании Метрополитен-оперы.
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