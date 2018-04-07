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Наконец-то! Рианна похудела и снова носит мини
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Наконец-то! Рианна похудела и снова носит мини 

WDay.ru 15 минут назад
Фото: WDay.ru
Певица больше полугода носила одежду оверсайз и скрывала свою полноту, но сейчас она выглядит очень круто.
Все знают, что знаменитости всегда должны выглядеть идеально: ухоженное лицо, красивые волосы, стройное и подтянутое тело. Но не у всех селебрити получается советовать ожиданиям своих фанатом. Больше чем полгода назад певица Рианна очень сильно поправилась и стала скрывать свою фигуру, хотя раньше очень часто позволяла себе носить откровенные наряды. Бесформенные куртки и пальто, платья оверсайз стали униформой звезды. Сначала фанаты думали, что она беременна, а потом просто решили, что Рианна расслабилась и совсем забросила себя.
Но на днях селебрити поразила всех своим внешним видом. На запуск своего бренда Fenty Beauty в Милане она пришла в очень коротком кожаном черном платье с широким поясом, который акцентировал очень тонкую талию певицы.
Несмотря на то что бедра певицы все равно выглядят очень мощными, создается впечатление, что Рианна заметно похудела, раз решила надеть такой откровенный наряд. Также платье подчеркивало и роскошную грудь знаменитости, которой можно только позавидовать.
Возможно, Рианна вернулась к своим ежедневным тренировкам, которые практиковала еще год назад. У нее было два личных тренера: один давал нагрузки на основные мышца, а второй — на все тело. Также у нее была особая диета, которая была равна 1400 калориям в день.
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