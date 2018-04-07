Оригинальный, но непривлекательный образ певицы Валерии

Фото: instagram.com/valeriya

Недавно в концертном зале Крокус Сити Холл прошел традиционный концерт «Радио дача», в котором среди прочих звезд эстрады на сцену вышла Валерия. Певица не раз заслуживала похвалу от стилистов за образы, выдержанные в классическом стиле. Что же скажет наш эксперт по моде на этот раз?

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— С такой изящной фигурой, как у Валерии, можно экспериментировать, как угодно: она выдержит даже такой сложный перегруженный образ с драпировкой. Но я бы не сказала, что эти складки ткани ее украшают. Образ получился оригинальным, даже сказочным и мультяшным, но непривлекательным и совершенно не соответствующим дресс-коду мероприятия. А серебристый цвет, который сейчас на пике моды, явно конфликтует с цветом волос певицы. Прическу я бы тоже сделала другую: убрала волосы наверх и добавила какую-нибудь повязку в качестве аксессуара. Похвалить могу только лаконичные босоножки.