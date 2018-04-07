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Челке быть: 25 модных вариантов
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Челке быть: 25 модных вариантов 

BeautyHack.ru 49 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
От удлиненных челок селебрити до укороченных подиумных вариантов, уместных в повседневной жизни. Лучшие идеи с недель моды и красных дорожек!
Сделав огромную подборку самых романтичных стрижек весны и подсказав вам 47 вариантов стрижки «боб», мы решили рассказать о не менее актуальном тренде — челке. В новой подборке звезды показывают, как делать вечерние прически с челкой, а модели на подиумах — как сочетать укладки с модным макияжем.
Дакота Джонсон
Наоми Кэмпбелл
Кэти Холмс
Akris
Blumarine
Emporio Armani
Emporio Armani
Kenzo
Koche
Philip Lim  Philip Lim  Stella McCartney
Stella McCartney
Tommy Hilfiger
Victoria Beckham
Роуз Бирн
Мишель Уильямс
Алекса Чанг
Леа Мишель
Хлоя Грейс Морец
Рианна
Тейлор Свифт
Рита Ора
Риз Уизерспун
Сиара
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