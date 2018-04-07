Челке быть: 25 модных вариантов 

От удлиненных челок селебрити до укороченных подиумных вариантов, уместных в повседневной жизни. Лучшие идеи с недель моды и красных дорожек!
Сделав огромную подборку самых романтичных стрижек весны и подсказав вам 47 вариантов стрижки «боб», мы решили рассказать о не менее актуальном тренде — челке. В новой подборке звезды показывают, как делать вечерние прически с челкой, а модели на подиумах — как сочетать укладки с модным макияжем.
Akris
Blumarine
Emporio Armani
Emporio Armani
Kenzo
Koche
Philip Lim Philip Lim Stella McCartney
Stella McCartney
Tommy Hilfiger
Victoria Beckham
Алекса Чанг
Леа Мишель
Тейлор Свифт