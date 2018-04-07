Челке быть: 25 модных вариантов

От удлиненных челок селебрити до укороченных подиумных вариантов, уместных в повседневной жизни. Лучшие идеи с недель моды и красных дорожек!

Сделав огромную подборку самых романтичных стрижек весны и подсказав вам 47 вариантов стрижки «боб», мы решили рассказать о не менее актуальном тренде — челке. В новой подборке звезды показывают, как делать вечерние прически с челкой, а модели на подиумах — как сочетать укладки с модным макияжем.

Akris

Blumarine

Emporio Armani

Emporio Armani

Kenzo

Koche

Philip Lim Philip Lim Stella McCartney

Stella McCartney

Tommy Hilfiger

Victoria Beckham

Алекса Чанг

Леа Мишель

Тейлор Свифт