Как выбрать сумку, которая выглядит стильно и дорого: пять важных правил

Правило №1: матовая кожа

Лакированные сумки не выдерживают температуру ниже десяти градусов, плохо реагируют на жару и дождь. К тому же на их гладкой поверхности остаются следы от каждого прикосновения. Сумка из матовой кожи представлена в магазине обуви и аксессуаров Corsocomo. Сумка на ремешке имеет серебряную металлическую застежку, лаконичный дизайн и легко сочетается со множеством образов.

Сумка кожаная в магазине Corsocomo, цена: 4 600 руб. со скидкой 40%

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Телефон: +7 (800) 333-03-46 Сайт: corsocomo.com Правило №2: минимализм в деталях

Обилие фурнитуры, карманов и надписей делает сумку менее комбинаторной. Кроме того, фурнитура не всегда сочетается с другими украшениями и аксессуарами.

Сумка Borsa Betty​ в магазине «Три сундука»,

цена: от 1 190 руб., заказать: +7 (800) 555-69-85 Сумка Borsa Betty​ в магазине «Три сундука»,

цена: от 1 190 руб., заказать: +7 (800) 555-69-85 Правило №3: интересный цвет

Зачастую крупный черный аксессуар диссонирует с образом и фоном. Он хорош, если ваш гардероб выдержан преимущественно в черно-белой гамме. Для зимы выбирайте насыщенные глубокие оттенки синего, зеленого, красного цветов. Для лета — нежные, пудровые оттенки или яркий вариант преобладающего в вашем гардеробе цвета. Цвет должен быть однотонным. Если ищете универсальный вариант на круглый год, выбирайте серо-коричневые оттенки. Они аккуратно вписываются в большинство образов.

Сумка COCCINELLE​ в магазине Milano Moda, цена: 4 450 руб.

со скидкой 50%, заказать: +7 (800) 333-44-87 Сумка COCCINELLE​ в магазине Milano Moda, цена: 4 450 руб.

со скидкой 50%, заказать: +7 (800) 333-44-87 Правило №4: четкая форма

Сумки-мешки выглядят как авоськи для продуктов. Базовая сумка держит форму даже в том случае, если в нее ничего не положили. Правило №5: подходящая под образ жизни и привычки

В зависимости от того, куда вы чаще всего с этой сумкой планируете ходить и что носить, выбирайте сумку подходящего размера и объема. Узнать больше о выборе сумок:

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