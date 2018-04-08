Эмили Ратажковски и Себастьян Бир-МакКлард на свидании в Нью-Йорке

Модель Эмили Ратажковски и актер Себастьян Бир-МакКлард были замечены на прогулке в Нью Йорке. Эмили, в отличие от своего возлюбленного, была недовольна присутсвием фотографов и пыталась спрятаться от них, закрывшись шарфом, или за спиной мужа.

Оба супруга были одеты в повседневную одежду. Эмили выбрала бордовое кожаное пальто и синие треники, а Себастьян был в черной куртке, надетой поверх оранжевой толстовки.

Напомним, Эмили Ратажковски и Себастьян Бир-МакКлард поженились после нескольких недель отношений в Нью-Йорке. Их первым официальным выходом в качестве супружеской пары стала церемония «Оскара».