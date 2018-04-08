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Гвен Стефани выпускает свой косметический бренд
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Гвен Стефани выпускает свой косметический бренд 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Певица Гвен Стефани всегда любила экспериментировать над своей внешностью: она уже успела побывать брюнеткой, красилась в ярко-розовый, а уж что говорить о её макияжах! Неудивительно, что сейчас талантливая Гвен запускает собственный бренд декоративной косметики P8nt.
В линейку будет входить все, что нужно для идеального макияжа: от подводки для глаз до накладных ресниц. Помимо этого, в коллекции будут средства для ухода за телом и кожей, а также духи. Новая коллекция будет выполнена в ярких цветах, поэтому идеально подойдет для тех, кто не боится экспериментировать. Это не первый опыт работы Стефани в качестве создателя косметических средств. До этого певица сотрудничала с брендом Urban, где девушка представила свою уникальную коллекцию.
Что ж, остается ждать, когда Гвен Стефани расскажет подробности и дату выхода P8nt.
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