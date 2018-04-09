Marc Jacobs представил подиумную коллекцию макияжа

Marc Jacobs Beauty выпустил подиумную коллекцию макияжа, вдохновленную весенним модным показом 2018. Всего в коллекции представлены два набора для макияжа глаз и губ, а также лак для ногтей Enamored Hi-Shine Nail Lacquer в двух новых оттенках.

В набор для макияжа глаз вошли черная гелевая подводка Highliner Gel Eye Crayon, черный водостойкий карандаш для глаз Magic Marc’er Precision Pen Waterproof Liquid Eyeliner, объемная тушь для ресниц Mini Velvet Noir Major Volume Mascara и маленькое зеркальце. Набор для макияжа губ Somewhere, Anywhere включает в себя три оттенка помады-бестселлера Le Marc Liquid Lip.

Все продукты коллекции Marc Jacobs Runway Edition Collection Spring 2018 выпущены ограниченным тиражом. Приобрести наборы можно только онлайн на sephora.com.