Модные брови 2018: все, что вы хотели знать

Топ-визажист России и основатель косметического бренда Shik beauty Наталья Шик (@shikstudio) объясняет, какие брови актуальны в этом сезоне и как повторить самые удачные подиумные варианты.

Я люблю женственные мягкие брови — противоположность модельной прямой мужской. И рада, что сейчас именно они стали модной тенденцией! Обратите внимание, что у большинства подиумных вариантов есть четкий, но аккуратный излом, подчеркнутый тушью или тенями для бровей. Он всегда выделит овал лица, визуально удлинит его и даже подтянет. Если вам необходимо подрисовать волоски для объема, используйте сверхтонкую кисть, чтобы проработать каждый волосок.

Ежедневный макияж

Один из главных бьюти-трендов года — кожа, как будто вы только что вышли из спа. Его здорово продемонстрировали на показе Victoria Beckham (фото ниже). Для такого эффекта вам нужно не только запастись хайлайтером, но и обязательно проработать брови. Для ежедневного макияжа я сначала наношу консилер под бровь, очерчивая ее и прорабатывая нижнюю часть. Таким образом я задаю направляющую брови. Затем прорабатываю вторую точку (излом), растушевываю хвостик и протягиваю остатки средства к началу брови.

Victoria Beckham

Если вы любите максимальную естественность, равняйтесь на брови Джиджи и Беллы на показах Alberta Ferretti и Fendi 2018. А вот у Les Copains, на мой взгляд, получилось чересчур натурально. В обычной жизни такие брови нуждаются в коррекции.

Alberta Ferretti, Fendi

Les Copains

Вечерний макияж

Глиттер — один из самых популярных бьюти-приемов этого сезона. На подиумах визажисты украшали блесками лоб, губы и скулы (в 2018 такие идеи можно было увидеть у Maison Martin Margiela, Giambattista Valli, Chanel ).

Giorgio Armani, The Blonds

Genny

Если не боитесь экспериментов, попробуйте нанести глиттер на подбровную кость и слегка на сами брови (как визажисты показа Genny). Насыщенный глиттер перекликается с блестками в уголках глаз. Я люблю красивые натуральные брови, но и не против экспериментов.

Другой вариант — насыщенные smoky eyes в стиле «глэм панк» и пушистые естественные брови. 2018 богат на такие идеи! Вдохновляйтесь макияжем Тома Пешо для Кайи Гербер на показе Max Mara.

Max Mara

Актуальные средства

Главное, чтобы у любого средства был удобный формат, будь то карандаш, тени или пудра. Сейчас я активно использую тинт Eyebrow tint и пудру Brow loose powder от Shik. Пудра наносится по линии роста волос, насыщенность можно регулировать инструментом: выбирайте кисть для легкого покрытия, аппликатор — для плотного. А тинтом я создаю натуральный тон и фиксирую брови, не лишая волоски подвижности.

Два других любимчика, которые можно найти в моем кейсе визажиста, — это краска для бровей AMC от Inglot и Brow Multi-Tasker от Estee Lauder. Краска водостойкая и представлена в 12 оттенках, а Brow Multi-Tasker — это средство 3 в 1: карандаш, пудра и щеточка. Если вы так же как я много путешествуете, очень советую! Одним инструментом можно за 5 минут сделать макияж бровей. Плюс, он доступен в 6 оттенках: от светлого Blonde до насыщенного Black.

Важно, что все четыре средства, о которых я рассказываю, стойкие. Держатся 24, а то и 48 часов!

Как подбирать оттенок

Если вы не готовы к насыщенному цвету, выбирайте мягкие теплые оттенки теней и тинтов. Они всегда молодят. Это особенно актуально, если вам больше 30 лет, — бровь выглядит мягче.

Брюнеткам не обязательно выбирать темные оттенки, достаточно, если форма бровей будет подчеркнута даже светлым карандашом.

Если вы блондинка, наносите самый светлый цвет в линейке — не прогадаете! В этом году визажисты часто обесцвечивали волоски (например, на показе Gucci), это модный вариант макияжа бровей, но я советую оставить идею для съемок и подиума.

Cynthia Rowley, Colovos

Altuzarra, Carolina Herrera

На самом деле, брови очень много говорят о характере — это сообщение, которое вы транслируете людям. Поэтому, делая макияж и форму бровей, обращайте внимание не столько на тенденции 2018 года, сколько на особенности лица и свое настроение.

Фото: instyle.com, wmagazine.com, cosmopolitan.com