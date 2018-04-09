Самый модный макияж: 5 главных трендов весны-2018

Наконец-то! Времена, когда «боевой ракрас» и «тяжелый» макияж правили бал, остались в прошлом! В новом сезоне мировые визажисты диктуют нам новую политику партии: никакого контуринга, стробинга и четких линий. Что же придет им на смену и какие тренды в макияже ждут нас этой весной — читай в нашем материале.

Стрелки

Четкие графичные стрелки, например, как у Беллы Хадид , уже который сезон не сдают своих позиций. Они могут быть различной толщины и длины — в зависимости от твоих внешних данных и предпочтений. Однако помни, что чем толще стрелка, тем более объемными и заметными должны быть ресницы, иначе стильная графика на веках будет выглядеть слишком вычурно. Кстати, в этом сезоне можешь смело использовать цветную подводку — сейчас такие эксперименты очень актуальны. Металлик

Один из самых горячих трендов этого сезона. Основной акцент при таком «металлическом» макияже идет на глаза. Для создания эффектной дымки используй кремовые текстуры — они стойкие, легко ложатся и хорошо растушевываются (но не стоит пренебрегать базой под тени). Чуть выдели глаза коричневыми тенями с металлическим блеском, как у Кары Делевинь , добавь пару капель жидких румян на скулы, помаду чуть темнее естественного тона губ (можно нанести пальцем) — стильный мейк готов! Помада необычного цвета

Помадой насыщенных винных и ягодных оттенков никого не удивить, но в этом сезоне визажисты настоятельно рекомендуют пойти дальше. Зеленый, синий, цвет морской волны, желтый — предлагаемая палитра для губ оставляет место для самых смелых экспериментов! Косметический бренд певицы Рианны Fenty Beauty выпустил целых 14 цветных оттенков помад Mattemoiselle — есть где разгуляться! Но, прежде чем отправиться во все тяжкие, запомни главное правило: яркая помада на лице (любого броского оттенка) требует ухоженных бровей и ровного тона (а значит, отсутствия видимых недостатков на лице). Блестки и стразы

Макияж в стиле nude сегодня можно отнести к разряду «классики», а чтобы быть на пике модных трендов, нужно добавить в мейк блеска. Модели на подиумах и мировые знаменитости (среди последних — Эмма Уотсон ) призывают не бояться сиять. Так что самое время вооружиться глиттерами, блестками, стразами и пигментами. Smoky lips

Тренд сам по себе не новый, а вот официальное название он получил на недавней Неделе моды в Лондоне. Яркие губы с нарочито небрежным контуром создают чувственный эффект зацелованных губ. А что еще нужно весной? Наиболее выигрышно такой мейк смотрится в винных и ягодных оттенках. Техника проста: нанеси помаду, немного не доходя до естественного контура губ, затем растушуй контур при помощи ватной палочки. Для глянцевого эффекта можно нанести сверху прозрачный блеск для губ.