Рианна выпустила новые шиммеры Fenty Beauty

Рианна и ее собственный косметический бренд Fenty Beauty выпустили новый набор косметических средств, о релизе которого нигде не сообщалось.

В «секретную» коллекцию вошли два шиммера в стиках для лица и тела Lil Match Stix Duo в жемчужно-розовом и бронзовом оттенках. Благодаря своей кремообразной текстуре, шиммеры можно использовать как отдельно в качестве хайлайтера и средства для контуринга, так и вместе. Набор вышел в мини-формате, что идеально подходит для того, чтобы взять его собой в путешествие.

Приобрести Lil Match Stix Duo можно уже сейчас на официальном сайте Fenty Beauty за 22 доллара.