Где в Москве сделать французские процедуры для лица и тела?

На третьем этаже первой линии ГУМа открылся Институт красоты Dior (кстати, это второе бьюти-пространство в мире, первое — в парижском отеле Plaza Athenee на авеню Монтень). Дизайн нового интерьера с мраморным полом и световым панно в виде фирменной розы бренда разработали архитекторы из Парижа, так что теперь и в Москве есть кусочек Франции. Но главное, конечно, здесь услуги, которые предлагает бренд. В меню ты найдешь разные процедуры по уходу за лицом и телом, в частности сеанс массажа для лица Grand Facial Treatment (его еще часто сравнивают с face-фитнесом). Contour Perfection, направленный на восстановление контура лица. Radiant Smile — для разглаживания и увеличения объема губ. Luminous Eye — бьюти-находка для ухода за кожей вокруг глаз.

Также тут тебя ждут и аппаратные процедуры, например микродермабразия Dior, после которой твоя кожа станет настолько сияющей и гладкой, что у тебя навсегда пропадет желание обрабатывать свои фотографии в FaceTune.

Но и это еще не все! Сотрудники Института красоты Dior помогут подобрать тебе средства для домашнего ухода (кстати, в июне тут появится новая коллекция продуктов для очищения Prestige, которую стоит обязательно попробовать) и, конечно, ароматы. А еще тут можно сделать макияж, маникюр и педикюр. Заглядывай!

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