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Это модно: 5 идей макияжа от визажиста Пэт Макграт
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Это модно: 5 идей макияжа от визажиста Пэт Макграт 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Вдохновляемся лучшими макияжами от известного визажиста за эту неделю! И рассказываем, как их повторить.
Illicit Eye Ecstasy
«Эпичный взгляд» с показа Anna Sui на New York Fashion Week. Распределите светлый пигмент по всему подвижному веку и сделайте акцент тенями цвета фуксии под бровью у ее основания. Подчеркните складку подвижного века фиолетовым пигментом и растушуйте его по нижней линии роста ресниц. Нарисуйте стрелку на подвижном веке и на нижней линии роста ресниц при помощи черного карандаша. Оформите внутренний уголок глаза светлым пигментом — это сделает взгляд более открытым. Завершите образ при помощи черной туши или накладных ресниц. Ваш макияж готов!
Eye-con  Этот макияж Пэт выполняла для одной из моделей на показе Prada в этом сезоне. Сделайте двойную широкую стрелку лиловым и фиолетовым пигментом — проведите ее от середины века. Оформите внешний уголок глаза, нарисовав черную стрелку по линии роста ресниц. На нижней линии роста ресниц нарисуйте стрелку лиловым пигментом. Сделайте ресницы объемными и длинными при помощи туши и наслаждайтесь необычным и модным образом!
Subliminal
Смоки в золотых оттенках — беспроигрышный вариант вечернего макияжа. Начните прокрашивать внешний уголок глаза темно-коричневым карандашом (для более мягкой растушевки вы можете использовать гелевую подводку или тени). Нанесите бежевые и золотистые тени на центр века и во внешний уголок глаза. По всему подвижному веку распределите золотые блестки (чтобы они меньше осыпались и держались дольше, лучше наносить средство подушечками пальцев). Растушуйте темно-коричневые тени на нижней линии роста ресниц и сделайте взгляд более открытым при помощи светлого сияющего пигмента: нанесите его под бровь и во внутренний уголок глаза. Чтобы сделать взгляд более выразительным, прокрасьте межресничное пространство коричневым карандашом.
Color Blitz
Идеальный градиент на губах сделает любой вечерний макияж особенным. Прокрасьте уголки губ фиолетовым оттенком и растушуйте кистью. В центр губ нанесите красный оттенок и смешайте его с цветом фуксии. Чтобы завершить макияж и сделать губы более объемными, нанесите поверх помады прозрачный блеск с мелким шиммером — ваши идеальные губы готовы.
Illicit Indulgence
Макияж глаз в синих тонах особенно актуален этой весной. Распределите синий пигмент по всему подвижному веку и нарисуйте широкую стрелку. Добавьте темно-серый оттенок на нижнее веко и нарисуйте тонкую стрелку по верхней линии роста ресниц. Подчеркните внешний уголок глаза золотым пигментом и распределите по всему подвижному веку светлые блестки. Нанесите тушь на ресницы, чтобы образ выглядел завершенным.
Текст: Анна Бонд
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