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MAC представили весеннюю коллекцию макияжа
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MAC представили весеннюю коллекцию макияжа 

Fancy Journal 18 минут назад
Фото: pixabay.com
MAC представили весеннюю коллекцию макияжа из серии Mineralize, в которую вошли новые оттенки одних из самых популярных средств бренда.
В коллекцию вошли четыре эксклюзивных оттенка роскошной перламутровой пудры Mineralize Skinfinish, формула которой содержит минеральный комплекс и витамин Е. Пудру можно использовать в качестве хайлайтера. Также в коллекции представлены новые румяна Mineralize Blush, которые придают коже свежий оттенок и не утяжеляют макияж.
С 20 апреля коллекция будет выпущена в Азии, после чего все средства поступят в международную продажу. Пудру можно будет приобрести за 34 доллара, а румяна за 28 долларов.
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