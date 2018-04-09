MAC представили весеннюю коллекцию макияжа

MAC представили весеннюю коллекцию макияжа из серии Mineralize, в которую вошли новые оттенки одних из самых популярных средств бренда.

В коллекцию вошли четыре эксклюзивных оттенка роскошной перламутровой пудры Mineralize Skinfinish, формула которой содержит минеральный комплекс и витамин Е. Пудру можно использовать в качестве хайлайтера. Также в коллекции представлены новые румяна Mineralize Blush, которые придают коже свежий оттенок и не утяжеляют макияж.

С 20 апреля коллекция будет выпущена в Азии, после чего все средства поступят в международную продажу. Пудру можно будет приобрести за 34 доллара, а румяна за 28 долларов.