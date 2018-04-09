11 весенних коллекций макияжа, в которые ты сразу влюбишься

Этой весной макияж может быть легким, нежным, романтичным или же, напротив, ярким, броским и вызывающим. В общем, бренды и визажисты решили никого не ограничивать, так что делай то, что хочешь! Мейкап-анархия в лучшем своем проявлении.

Где, как не в родном Неаполе, могла черпать вдохновение международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика?! Сам по себе город очень яркий, контрастный, поэтому такой же получилась и мейкап-коллекция. В палитре Les 9 Ombres ты найдешь голубые, зеленые и желтые тени для век разных текстур (есть и матовые, и блестящие), дуэт для макияжа губ (увлажняющий бальзам и пудру Poudre a Levres), жидкую матовую помаду Rouge Allure Ink (№ 164, Entusiasta; № 166, Eterea) и увлажняющий ультраглянцевый блеск для губ Rouge Coco Gloss небесно-голубого оттенка (№ 792, Aphrodite). Есть там и более привычные средства — в новом цветовом решении. Например, тушь для ресниц темно-графитового оттенка Dimensions de Chanel, стойкие кремовые тени Ombre Premiere (№ 824, Verderame), классические румяна Joues (№ 430, Foschia Rosa), лак для ногтей Le Vernis (№ 588, Nuvola Rosa; № 590, Verde Pastello; № 592, Giallo Napoli; № 634, Arancio Vibrante) и многое другое. Но лучше, конечно, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Dior — Glow Addict

Какой же элегантный монотонный розовый макияж для рекламного имиджа создал креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс! В этом ему помогла коллекция Glow Addict, в которой можно обнаружить лимитированную палетку теней Diorshow 5 Couleurs (№ 667, Flirt — ее текстура напоминает складки на шифоновом платье), пудру для стробинга Diorskin Nude Air (новые оттенки в наличии) и бальзам для губ Addict Lip Glow (в его составе огуречный экстракт и масло манго) с голографическим финишем. Lancôme — French Temptation

Lancôme, что ты с нами делаешь? French Temptation — это нереально крутая коллекция, которая и красивая, и необычная, и функциональная. Румяна и удобный спонж можно с легкостью перепутать с упаковкой макарун (французским десертом), цветной гель для бровей в розовом цвете Sourcil Style мгновенно превратит тебя в звезду подиума, а двухцветный кушон (румяна-консилер) поразит простотой обращения с ним (и почему этого никогда не делали раньше?!). Мы уже молчим про тинт для губ Jelly Flower Tint с лепестками розы внутри и 10-цветную палитру теней Eye Sugar Palette для бесконечного множества вариантов макияжа глаз. Кроме всего этого, коллекция French Temptation настолько фотогенична, что так и хочется запостить ее в Instagram. Guerlain — Météorites Glow with Love

Что может быть милее, чем помада в виде сердца — такая, как KissKiss LoveLove от Guerlain?! Марка выпустила ее в шести самых популярных оттенках, и это лишь усложняет выбор, так как хочется взять все. Кроме этого, нельзя отказать себе и в компактных пудровых румянах Météorites Heart Shape, которые источают просто божественный аромат, и цветных корректорах (зеленом, персиковом и нежно-розовом) Météorites CC Glow в виде карандаша с кисточкой на конце. За пару минут можно сделать коррекцию овала лица и скрыть любые покраснения и синяки под глазами. Givenchy — Couture Outlines

Креативного арт-директора по макияжу Givenchy Николя Деженна на создание Couture Outlines вдохновил манекен, на котором он «нарисовал» все, что хотел. Шедевром смело можно считать палетку матовых теней для век Couture Atelier Palette с нестандартным набором оттенков. А наносить их следует инновационным прямоугольным спонжем, напоминающим мелок, которым рисуют стежки на выкройках. Еще присмотрись к стику Mat & Blur Touch, который можно использовать как базу под макияж или же как твердую матирующую пудру (наноси прямо поверх мейка — и все будет отлично!). Если, наоборот, хочется придать лицу сияния, то возьми кушон-хайлайтер Teint Couture Cushion Glow или золотистый корректор Mister Light Glow. YSL Beauté — Beauté Pop Illusion

Синие тени и помада цвета фуксии снова вместе, снова рядом. Не веришь? А ты посмотри на рекламный имидж коллекции Beauté Pop Illusion от YSL Beauté, на котором модель и солистка рок-группы Стаз Линде подтверждает наши слова. Конечно, если ты не готова на столь радикальные бьюти-эксперименты, то в коллекции есть классические помады в стике (красно-малинового и кораллового оттенка), кремовые тени для глаз с эффектом металлик (джинсового оттенка) и лаки для ногтей (небесно-голубого и опять же кораллового цвета). NARS — Spring It On Весенняя коллекция от Nars получилась небольшой, в нее вошли хорошо известные средства, а изменения коснулись формул и оттенков. Например, блеск для губ Lip Cover в четырех новых цветах теперь обладает кремовой текстурой и плотным покрытием, карандаш-стик для глаз Velvet Shadow Stick вышел в двух новых оттенках с эффектом «металлик». Не обошлось и без румян — есть жидкие Liquid Blush и пудровые (классические) Highlighting Blush в лимитированном розовом цвете с полупрозрачным сатиновым финишем, которые мгновенно придают коже отдохнувший вид. Clarins — Spring 2018

Помимо новой версии цветного бальзама для губ Eclat Minute (в двух оттенках) и классической палетки теней для век 4 Color Eyeshadow Palette в розовой гамме (Lovely Rose), ты найдешь средства, способные помочь тебе достичь идеально ровного тона кожи. Именно на это сделана главная ставка весенней коллекции Clarins. Для этого здесь есть шесть баз под макияж SOS Primer. Каждая из них решает определенную задачу! Например, бело-прозрачная (№ 00, Universal Light) визуально выравнивает тон кожи и придает ей естественное сияние. Розовая база (№ 01, Rose) мгновенно скрывает следы усталости и освежает цвет лица, персиковая (№ 02, Peach) маскирует темные круги под глазами, сосудистые сеточки и следы акне, коралловая (№ 03, Coral) нивелирует пигментные пятна, зеленая (№ 04, Green) убирает любые покраснения, а сиреневая (№ 05, Lavender) нейтрализует желтоватый тон кожи. Dolce & Gabbana — Dolce Garden

Эта коллекция посвящена невероятно красивому сицилийскому саду, в котором распустилась роза. Кстати, именно этот цветок «зацвел» и на текстуре, и на крышке румян Rosa Duchessa. Помимо этого star-средства, советуем обратить внимание на матовые помады Dolce Matte Lipstick в трех оттенках, четырехцветную палетку теней для век Dolce Garden The Eyeshadow Quad, подводку для глаз Emotioneyes Eyeliner Stylo и лаки для ногтей The Nail Lacquer. Urban Decay x Kristen Leanne

Американская марка Urban Decay известна своим креативным подходом и смелыми решениями в индустрии красоты. Придерживаясь своей безбашенной концепции (в хорошем смысле слова) бренд решил посотрудничать с популярным бьюти-блогером и визажистом Кристен Линн, которая обожает яркие цвета и хайлайтеры. Она придумала небольшую коллекцию макияжа: две палетки теней (Daydream и Kaleidoscope), три помады (Vice Lipstick) и палитру хайлайтеров (Beauty Beam Highlight Palette). С помощью этих средств ты можешь сделать как спокойный, романтичный мейк для свидания, так и очень колоритный — для тематической вечеринки. M. A. C Cosmetics x Padma Lakshmi Collection

M. A. C Cosmetics с завидной регулярностью выпускает коллекции, созданные при участии знаменитостей. Одной из последних интересных коллабораций стала работа бренда с американской телеведущей, актрисой и моделью индийского происхождения Падмой Лакшми. В коллекции есть все, чтобы сделать красивый мейк: тени насыщенных, нестандартных оттенков, карандаши для глаз, пудра, помады, блеск для губ и кисти для макияжа. Все средства упакованы в невероятно красивые золотые рифленые футляры.