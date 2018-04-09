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Худшие звездные образы недели: училка, пацанка и шальная императрица
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Худшие звездные образы недели: училка, пацанка и шальная императрица 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Надежда Ручка
Как же звезды любят надевать на себя все самое лучшее, не задумываясь о банальных сочетаниях цветов. Вот и певица Надя Ручка решила нарядиться, а получился очередной винегрет — оранжевое пальто, зеленые сапоги, синяя юбка, черная сумка…
Эмили Блант
Несколько дней назад мы восхищались нарядом актрисы, но сегодня мы расстроены. Кто надоумил Эмили одеться столь безвкусно? Длинное бежевое пальто с крупными декорированными лацканами и широкими рукавами в сочетании с аляповатым платьем выглядит так, будто девушка решила сыграть роль своей бабушки, а сумка карамельного оттенка и алые босоножки и вовсе сбивают с толку.
Полина Киценко
Владелица магазинов Podium Market удивила сомнительным сочетанием светлых джинсов и черных сапог из грубой кожи. Плюс ко всему черная полупрозрачная блузка с высоким горлом усиливает противоречивый эффект. Может быть, Полина решила таким образом отдать дань 90-м годам?
Надежда Михалкова
Актриса Надежда Михалкова появилась на красной дорожке в костюме настоящей училки. Удлиненный жакет, строгая прямая юбка, лодочки на низком каблуке и сумка-почтальонка вместе выглядят скромно и скучно, единственное, что выдает в актрисе творческую натуру, — это алые губы и растрепанная прическа.
Лукерья Ильяшенко
Лукерья выглядит как настоящая пацанка. Мало того что актрисе больше идут женственные наряды, так еще и сам образ вышел на слабую троечку. В нем чересчур много отвлекающих деталей — красный жакет, крупная сумка через плечо, коричневый пояс. Достаточно было избавиться от жакета с поясом — и все смотрелось бы гораздо лучше.
Анастасия Задорожная
Странный наряд выбрала и Настя Задорожная. Бархатное платье-халат полнит актрису и вообще выглядит так, будто оно велико ей как минимум на два размера. В таком виде Настя предстает этакой императрицей (да-да, как из песни Аллегровой), большой и властной, что никак не стыкуется с ее привычным образом.
Другие провальные образы звезд:
Фитоняшка, качок и байкерша Садовод, фокусница и женщина-облако Девочка-переросток, женщина-попугай и уставшая домохозяйка
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