Больше красок: рисуем цветные стрелки

Самый простой способ придать выразительность и сексуальность во взгляде — нарисовать стрелки. Дайте, наконец, свободу воображению и рисуйте цветные стрелки! Не бойтесь. Это круто! Ваш макияж обязательно привлечет внимание. Главное не переусердствуй: визажисты рекомендуют в таком макияже делать акцент только на глаза, не используя ярких помад. Какие продукты помогут тебе стать смелой, читай ниже.

Diorshow Если ты пока еще не умеешь красиво рисовать стрелки, то этот карандаш для тебя! Специальный скошенный кончик, который не нужно затачивать, позволит регулировать ширину линии и обеспечит плавное и легкое нанесение. А яркий и интенсивный цвет будет держаться весь день, даже если ты решишь поплавать в бассейне.

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Карандаш для глаз Tokyo— как уже видно из самого названия, вдохновением для коллекции послужил город Токио. А все мы знаем, что этот город переворачивает традиционные взгляды на мир и открывает их в новых измерениях.

В коллекции целых ярких весенних оттенков, что позволяет выбрать любой подходящий тебе карандаш. Средство легко растушевать, а это значит, что можно не боятся за точность стрелки. Правда, если у тебя кожа склонная к жирности, то лучше взять другое средство, так как из-за мягкой текстуры стрелки могут отпечататься на участке под бровью.

Цена: 550 рублей;

NYX Если ты обожаешь фотосессии и образы, то косметика точно тебе подойдет. С помощью жидкой матовой подводки можно создать яркий макияж. Например, выше обычной классической черной стрелки нарисуй линию цветной подводкой. Твой взгляд станет более изящным, а образ креативным. Плюс матовой продукции в том, что она быстро фиксируется и не оставляет отпечатков.

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Прошлые тренды возвращаются! Этот лайнер для глаз так полюбился всем девчонкам, что мы не смогли пройти мимо. Ты можешь выбрать любой яркий цвет, начиная от пурпурного и заканчивая оттенком «розовое дерево». Удобная кисточка поможет нарисовать самую тонкую стрелку в мире! Правда, нужно быть аккуратным: цвет к вечеру может потрескаться.

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Maybelline Классический лайнер-фломастер для глаз подойдет любой девчонке! Даже не сомневайся. Отлично повторяет движение руки, можно быть уверенной, что кончик никуда не согнется. Жидкие пигменты позволяют провести линию яркого и интенсивного цвета. Смывается только мицеллярной водой, поэтому о стойкости цвета весь день можно промолчать.

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Maybelline;

Если вы не умеете рисовать стрелки, то с этой подводкой у вас точно получится. Цвета из этой линейки не классические, а имеют легкий перламутровый оттенок. При разном освещении цвет будет играть и меняться — а это самое важное в ярком весеннем макияже. При высыхании кожу век не стягивает. Стойкость часа. Не содержит масел.

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